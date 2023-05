Supporter doet oproep aan Ajax na steunbetuiging van Promes aan Poetin

Woensdag, 10 mei 2023 om 10:20 • Laatste update: 10:26

Quincy Promes heeft dinsdagavond zijn steun uitgesproken aan Rusland en Vladimir Poetin. De aanvaller van Spartak Moskou deelde via Instagram beelden van de Russische president tijdens de militaire parade die dinsdag in de Russische hoofdstad werd gehouden voor de ‘Dag van de Overwinning’. Op die dag herdenkt Rusland de overwinning op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar Poetin greep zijn speech vooral aan om wederom uit te halen naar het hedendaagse Westen. Promes lijkt daar echter niet mee te zitten.

Zeg @AFCAjax wordt het niet eens tijd om die [Unfollow] knop in te drukken bij Promes? #QuincyPromes #Promes pic.twitter.com/YnLso8pUZG — Tib85 (@Tib1985) May 9, 2023

De vijftigvoudig international van het Nederlands elftal deelde een video waarop Poetin prominent in beeld was, om daar vervolgens emoticons van een spierbal, de Russische vlag en een hartje bij te plaatsen. Een supporter van Ajax deelt een screenshot van de post van Promes op Twitter en hoopt dat zijn club actie onderneemt. “Zeg Ajax, wordt het niet eens tijd om die unfollow-knop in te drukken bij Promes?” De Amsterdammer speelt al ruim twee jaar niet meer voor Ajax, maar de club volgt hem nog wel op Instagram. In Nederland loopt er nog altijd een strafzaak tegen Promes, die terecht staat voor het neersteken van zijn neef. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twee jaar geëist tegen de vleugelspeler.