Superlatieven vliegen in het rond bij ESPN: ‘Wat een schande om naar te kijken’

Zondag, 30 april 2023 om 19:06 • Mart Oude Nijeweeme

De eerste helft van de bekerfinale heeft niet het sportieve spektakel opgeleverd waar menig voetballiefhebber op gehoopt had. Beide ploegen wisten slechts mondjesmaat tot kansen te komen en kenmerkten het eerste bedrijf vooral door opstootjes en irritatie over en weer. De analisten van ESPN trokken dan ook dezelfde conclusie halverwege.

Kenneth Perez trekt als eerste van leer. "Ik heb zelden zo'n treurige 45 minuten gezien", zegt de Deense analist. "Maar ook zeker door het gedrag van de 22 spelers. Niet alle 22 spelers, maar een aantal. Een aantal ervaren spelers die denken: 'Kijk ons eens voorop in de strijd gaan'. Echt complimenten voor de supporters, maar op het veld is het treurig, treurig, treurig. Wat een schande om naar te kijken."

"Het is verschrikkelijk" vult Kees Kwakman aan. "Het is verschrikkelijk om naar te kijken. Wij willen er ook een leuke analyse op loslaten van nou, dit en dit gebeurt er in de wedstrijd. Maar om de twee minuten liggen de spelers op de grond. Het is verschrikkelijk om naar te kijken. Maar wat kunnen we laten zien? Ja, die kans van PSV kunnen we laten zien. Heel simpel, het is een beetje opportunisme van Ajax (bij de goal, red.)."

Ook Marciano Vink ergert zich dood. "Beide ploegen zijn alleen maar gevaarlijk geweest op het moment dat ze opportunistisch een bal naar voren gooien. Veerman die een bal naar Luuk de Jong gooit, op lopende spelers. Dat waren de momenten dat je in de buurt van de zestien kwam. Qua voetbal en opbouw is het echt erbarmelijk slecht."