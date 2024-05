Superfan PSV heeft geen hoge pet op van Simons, maar wel van Memphis (bewaard we

Willem van der Veer is PSV-supporter in hart en nieren en dag en nacht met de club bezig. De fanatieke supporter, die steevast een shirt van de kampioen draagt bij thuisduels, heeft in die hoedanigheid met de nodige grote namen te maken gehad. Het zijn niet louter positieve ervaringen, zo benadrukt Van der Veer.

De nabij Den Bosch woonachtige supporter is niet te spreken over het gedrag van Xavi Simons, die in het seizoen 2022/23 actief was voor PSV. De aanvallende middenvelder werd gevraagd enkele shirts te signeren voor Van der Veer, maar had daar duidelijk niet veel zin in.

"Ik legde hem uit dat ze bestemd waren voor goede doelen. 'Jaja, dat zeggen ze allemaal', reageerde hij. Wilde hij geen tijd voor vrijmaken", verzucht Van der Veer in gesprek met Voetbal International. "Een week later wilde hij alleen haastig meewerken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik vroeg of we het binnen even netjes konden doen, kwestie van vijf minuutjes. Deed meneer daar weer moeilijk over. Toen ben ik ontploft: 'Ik loop al vijftig jaar rond bij deze club. Wie denk jij wel niet dat je bent, snotneus?' Perschef Sanne Clements kwam aangelopen en regelde later dat Simons de shirts alsnog netjes signeerde", brengt de trouwe PSV-supporter in herinnering.

Depay

Van der Veer is juist lovend over Memphis Depay , die hij opnam in zijn beste PSV aller tijden toen de aanvaller nog helemaal niet bekend was. "'Let maar op, zei ik, Memphis Depay wordt een heel grote voetballer'. Dat item was uitgezonden (door Omroep Brabant, red.), werd ik ’s avonds gebeld op mijn werk. Memphis Depay. Hij was aangenaam verrast door mijn lijstje en bedankte me. Ontzettend fijne gozer, Memphis."

Nouri

Van der Veer heeft ook een zwak voor Abdelhak Nouri, die medio 2017 werd getroffen door een hartstilstand. "Vanaf 2010 ben ik geen betere en completere voetballer tegengekomen dan Abdelhak Nouri. Onvoorstelbaar wat die jongen met een bal kon. Maar Nouri raakte me minstens zoveel als mens. Hoe hij omging met teamgenoten, met kinderen uit zijn buurt. Iedereen kon bij hem terecht."

De fanatiek PSV'er kwam in contact met Nouri tijdens het EK Onder 17 in Malta in 2014. "Tijdens dat toernooi op Malta heb ik hem en zijn vader leren kennen, laten kwamen we elkaar nog tegen bij wedstrijden. Die hele familie is zo warm, zo mooi. Ik moet weer een keertje bij ze op visite gaan. Een jaar of vier geleden ben ik voor het laatst bij ze geweest, bij Appie aan het bed…"

Dat juist Nouri zoveel ellende moest meemaken, raakt Van der Veer. "Ik heb één Ajax-tenue in mijn verzameling: shirt, broek en sokken van Nouri, gedragen en gesigneerd. Doe ik nooit, nooit weg." Dat Nouri een Ajax-speler was, zegt de PSV-fan weinig. "Als Steven Bergwijn in het shirt van Ajax speelt, is hij voor mij niet opeens de vijand."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties