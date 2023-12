Super League springlevend na oordeel hof: ‘Grotere shock dan Bosman-arrest’

Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag uitspraak gedaan in de zaak die de organisatie achter de Super League had aangespannen tegen de UEFA. Topclubs zoals Real Madrid, Barcelona en Juventus mogen gewoon een topcompetitie organiseren en de UEFA en FIFA zijn niet in de positie om dat te verbieden.

De twee overkoepelende voetbalbonden hebben in strijd met het mededingingsrecht gehandeld, zo oordeelde de rechtbank in Luxemburg donderdag. 'Misbruik van een dominante positie', zo valt onder meer te lezen in de verklaring. Hierdoor ligt de weg naar de zogeheten Super League open. Mundo Deportivo meldde woensdag al dat het vonnis waarschijnlijk nadelig zou gaan uitvallen voor de UEFA en FIFA.

Bernd Reichart denkt dat de uitspraak weleens verstrekkende gevolgen kan hebben. "Experts denken dat dit een grotere shock dan het Bosman-arrest kan veroorzaken", doelt hij tegenover het Algemeen Dagblad op de uitspraak dat clubs geen geld meer mogen vragen voor transfervrije spelers. Reichart is overigens algemeen directeur van A22 Sports Management, het bedrijf achter de oprichting van de Super League.

"Als de rechters beslissen dat de UEFA haar monopolie niet mag voortzetten, dan kunnen wij verder met een andere en betere competitie, zonder dat clubs daarvoor bestraft worden", voegt Reichart daaraan toe. De aanjager achter de Super League mikt op een open competitie voor zo’n zestig tot tachtig clubs, te bereiken via de nationale competities. Er word gedacht aan drie divisies en een promotie/degradatieregeling.

De Duitser vindt dat er snel iets moet worden gedaan met het Europese clubvoetbal. "Jeugdige kijkers haken af. De groepsfase van de Champions League is veel te voorspelbaar. Na de loting is nagenoeg duidelijk wie er overwinteren. De nieuwe opzet van het toernooi lost dit niet op, integendeel."

"We hebben het recht gewonnen om mee te mogen doen. Het UEFA-monopolie is definitief voorbij. Voetbal is VRIJ. Clubs hoeven niet langer bang te zijn voor sancties en kunnen nu hun eigen toekomst gaan bepalen", aldus de opgeluchte Reichart, die donderdag om 13:00 uur Nederlandse tijd een persconferentie geeft.

Super League

In april 2021 kondigden twaalf Europese topclubs, te weten Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Internazionale en Juventus, de zogeheten Super League aan. De UEFA veegde het plan al snel van tafel en voerde zelfs procedures. Bijna drie jaar later lijkt de nieuwe topcompetitie weer springlevend te zijn.

