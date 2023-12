Summerville raakt na afloop buiten zinnen en moet worden tegengehouden

Crysencio Summerville was zaterdag betrokken bij een opstootje. De vleugelaanvaller van Leeds United weigerde handen te schudden met de spelers van Coventry City, waarna er ruzie ontstond op het veld van Elland Road. Summerville ontving overigens geen gele of rode kaart voor zijn aandeel in de schermutselingen.

Summerville weigerde kort na het laatste fluitsignaal om tegenstander Bobby Thomas een hand te geven. De verdediger van Coventry was woedend door de actie van de voormalig Feyenoorder en eiste dat hij een hand zou krijgen. Summerville bleef dat weigeren, waarna een behoorlijke ruzie uitbrak.

Spelers van beide teams gingen zich ermee bemoeien en op de beelden is duidelijk te zien dat Summerville de confrontatie aan wilde gaan met Thomas. Ploeggenoot Wilfried Gnonto was er echter als de kippen bij om de gefrustreerde Nederlander tegen te houden.

Summerville refuses to shake hands with Coventry player Bobby Thomas…. pic.twitter.com/cShdWuDehC — The 44 ?? (@The_Forty_Four) December 16, 2023

Het was in de slotfase van de ontmoeting in de Championship al behoorlijk onrustig. Summerville kreeg het namelijk aan de stok met de ingevallen Kasey Palmer, die een gele kaart kreeg voor het opstootje. Na het laatste fluitsignaal ging het dus weer mis rond Summerville, die uiteindelijk naar de spelerstunnel moest worden gedirigeerd.

Coventry-manager Mark Robins probeerde de massale ruzie na afloop te verklaren. "Het ging eigenlijk nergens om. Er stond veel op het spel en Leeds zal gefrustreerder zijn met het gelijkspel dan wij. Ze hebben ons niet kunnen verslaan, dus daar zal een stuk ergernis zitten."

Summerville opende zaterdag de score voor Leeds in de 58ste minuut. De vleugelaanvaller werd weggestoken in het strafschopgebied en schoot van dichtbij en via de binnenkant van de paal raak. De 22-jarige buitenspeler staat inmiddels op tien goals in negentien duels in de Championship.

De treffer van Summerville leverde Leeds niet de winst op, want Thomas tekende enkele minuten later voor de gelijkmaker. The Whites bezet momenteel de derde plaats, met een achterstand van tien punten op de plekken die zorgen voor automatische promotie naar de Premier League.

