Summerville heeft Premier League-transfer beet: Leeds United akkoord over transfersom

West Ham United en Leeds United hebben een akkoord bereikt over de transfer van Crysencio Summerville, zo schrijft Fabrizio Romano woensdagavond. De buitenspeler tekent na het ondergaan van de medische keuring een meerjarige verbintenis.

Eerder op dag maakte Romano al bekend dat Summerville een persoonlijk akkoord had bereikt met West Ham. Het was toen nog een kwestie van een akkoord tussen de clubs. Sky Sports meldde dat de clubs elkaar naderden en dat er spoedig witte rook werd verwacht.

Enkele uren na dat bericht is bekend geworden dat West Ham definitief een akkoord heeft bereikt met Leeds, waar Summerville nog twee seizoenen vastlag. Volgens Romano gaat het om een vaste transfersom van omgerekend dertig miljoen euro, exclusief bonussen.

Summerville is een langdurig contract overeengekomen met West Ham, al maakt Romano geen melding van de precieze contractduur. De voormalig vleugelspeler van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag heeft gesprekken gevoerd met manager Julen Lopetegui en zal, na het doorstaan van de medische keuring, officieel speler van West Ham zijn.

Summerville was afgelopen seizoen een van de absolute sterren van Leeds en het Championship en werd dan ook verkozen tot Speler van het Jaar op het tweede niveau van Engeland. De Rotterdammer was over alle competities goed voor 21 goals en 10 assists in 49 optredens.

Mede dankzij de productiviteit van Summerville reikte Leeds tot de finale van de promotie play-offs, waarin the Whites met 0-1 verloren van Southampton. In een nieuwe poging terug te keren naar de Premier League zal Leeds het moeten stellen zonder Summerville.

Eerder deze zomer nam Leeds al afscheid van het achttienjarige toptalent Archie Gray. De middenvelder verkaste naar Tottenham Hotspur en leverde Leeds 41 miljoen euro op. De transfersom van Summerville lijkt dat bedrag niet te evenaren, al is de precieze hoogte van de te verdienen bonussen vooralsnog onbekend.

