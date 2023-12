Summerville dankzij vele goals en assists op de radar van Premier League-top

Crysencio Summerville heeft zich in de kijker gespeeld bij meerdere clubs, waaronder Aston Villa. Dat nieuws brengt Fabrizio Romano maandagochtend. Leeds United is echter naar verluidt niet van plan om tijdens de winterse transferwindow mee te werken aan een vertrek van de Nederlandse smaakmaker.

De 22-jarige Summerville is bezig aan een uitstekend seizoen bij the Whites. Sinds oktober staat de teller op tien goals en vijf assists. In totaal wist hij deze jaargang al elf keer het net te vinden, terwijl hij zes keer als aangever fungeerde in twintig competitieduels.

Met zijn doelpunten en assists heeft Summerville de belangstelling gewekt van meerdere clubs. Onder meer Aston Villa, de huidige nummer drie in de Premier League, zou de verrichtingen van de door Feyenoord opgeleide aanvaller nauwlettend volgen.

Burnley was volgens Romano in augustus nog concreet in de markt voor Summerville. Een bod van 20 miljoen pond, omgerekend zo’n 23 miljoen euro, werd echter direct door Leeds naar de prullenbak verwezen.

Summerville schitterde afgelopen zaterdag andermaal voor Leeds in de gewonnen topper tegen Ipswich Town (4-0). De Nederlander was trefzeker vanaf de strafschopstip en bleek continu een plaag voor de defensie van de nummer twee van de Championship.

De Engelse media waren onder de indruk van het optreden van de aanvaller. Zo kreeg hij een 9 van de Yorkshire Evening Post. "Hij was een kwelgeest. Hij zocht spelers op, passeerde ze, stichtte gevaar en schoot de strafschop binnen. Zijn tempo was geweldig. Geen seconde haalde hij zijn voet van het gaspedaal."

Leeds Live beloonde het optreden van Summerville tegen Ipswich met een 8. "In de openingsfase hield hij zich rustig om vervolgens alsnog los te barsten. In aanloop naar het eigen doelpunt passeerde hij drie, vier tegenstanders voordat hij de bal voorgaf."

