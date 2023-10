Süleyman Öztürk weet niet wat hij ziet: ‘Ajax is een degradatiekandidaat’

Maandag, 9 oktober 2023 om 16:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:50

De progressie die Maurice Steijn zegt te zien bij Ajax, ziet Süleyman Öztürk totaal niet. De analist van Voetbal International wist al na tien minuten in de thuiswedstrijd van Ajax tegen AZ (1-2) dat de Amsterdammers er tactisch niets op vooruit zijn gegaan. "Ajax is een degradatiekandidaat", concludeert Öztürk in VI Uncensored.

Öztürk was benieuwd of hij de hand van Steijn zou kunnen ontdekken in het spel van Ajax. "Ik zat rustig te kijken naar de opbouwpatronen en de manier van druk zetten van Ajax. Steijn zei vooraf dat Ajax een team in opbouw is en dat hij verbeteringen ziet..."

"Maar dan kijk je naar de eerste tien minuten: je ziet nul komma nul verbetering! Steven Bergwijn en Brian Brobbey moeten het goede voorbeeld geven in het druk zetten, maar hoe makkelijk AZ daar doorheen voetbalt en in welke zee van ruimte Jordy Clasie terechtkomt... Dat kan niet."

Steijn kan zich volgens Süley niet verschuilen achter de late aankopen. "Bergwijn en Brobbey zijn toch echt vanaf dag 1, ergens in juli, met Steijn aan het trainen, maar er is geen enkele lijn in te ontdekken."

"AZ voetbalt er véél te makkelijk doorheen en wordt totaal niet onder druk gezet. Dat kan echt niet. En dat heeft meer met Ajax te maken dan met AZ. Dit maakt AZ zelden mee. Met één, twee passes spelen ze vier, vijf man van Ajax uit."

Ook bij het wisselbeleid van Steijn zet Süley vraagtekens. "Georges Mikautadze kwam erin als linksbuiten na de vervelende blessure van Amourricho van Axel Dongen..."

Dat is niet de favoriete positie van de Frans-Georgische aanvaller. "Steijn zegt dat hij naar vastigheden zoekt. Bergwijn is een linksbuiten en speelde daar de hele openingsfase van het seizoen, terwijl Mikautadze een jongen is die vanuit het centrum wil spelen. Toch zet hij Mikautadze linksbuiten en laat hij Bergwijn op 10..."