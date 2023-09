Süleyman Öztürk geniet van Oranje-international: ‘Hij is jarenlang uitgelachen’

Dinsdag, 12 september 2023 om 09:16 • Noel Korteweg • Laatste update: 09:27

Süleyman Öztürk geniet van het spel dat Denzel Dumfries op de mat legt bij het Nederlands elftal. De journalist van Voetbal International vindt dat de 27-jarige rechtsback van Internazionale al een aantal jaar speelt zoals hij zou moeten spelen en herinnert zich dat Dumfries ‘jarenlang is uitgelachen wegens zijn harde voeten’. “Daar gaat het nu niet meer over”, aldus Öztürk.

Dumfries maakte afgelopen week indruk bij Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (3-0 winst) en Ierland (1-2 winst). De 45-voudig international was tegen de Grieken goed voor twee assists, terwijl hij ook verantwoordelijk was voor de beslissende pass op Marten de Roon, die de score opende. Omdat die bal ook nog door een speler van Griekenland werd aangeraakt, kwam de assist echter niet op naam van Dumfries. De ex-PSV’er was in het duel met Ierland goed voor de voorzet op de winnende goal van Wout Weghorst, terwijl hij in het eerste bedrijf een penalty won na een uitstekende bal van Frenkie de Jong.

“Dumfries speelt nu al een aantal jaar op de manier zoals hij zou moeten spelen”, begint Öztürk. “Wat is zijn kracht? Nou, wat je nu ziet: dynamiek. Dumfries heeft natuurlijk hetzelfde gehad als Weghorst. Die is jarenlang uitgelachen. Hij had ‘harde voeten’. Het gaat nu niet meer over die ‘harde voeten’, omdat het nu gaat over al die assists die hij levert. In de wedstrijd tegen Ierland natuurlijk weer die bal op Weghorst, waardoor het duel wordt beslist. Hij wint ook nog een penalty.” Öztürk trekt de vergelijking met het spel van Dumfries bij Inter. “Daar zie je dat ook vaak: als Dumfries opvalt, dan is dat in de zestienmeter van de tegenstander. Niet in zijn eigen strafschopgebied.”

“De grote kracht van Dumfries is met zijn grote passen vooruit denderen, marcheren. Naar het doel van de tegenstander.” De journalist heeft tijdens het duel met de Ieren ook genoten van De Jong. “Het was een geweldige bal (op Dumfries die vervolgens een penalty won, red.) van De Jong. Hij houdt eerst in, hè? Hij dacht: hij is er nog niet... Nú geef ik hem. Dat vond ik prachtig om te zien. Echt klasse. Alleen De Jong kan die bal geven bij Oranje, denk ik. Met zoveel timing en gevoel. Dat is echt een kwaliteit van hem. Dat is wel echt internationale top. Er zijn mensen die hem een postbode vinden en benoemen dat hij geen goals maakt en assists geeft. Die pass op Dumfries was officieel ook geen assist. Het is een voorassist. Of ik vind dat De Jong soms iets te lang aan de bal is? Nee”, sluit Öztürk stellig af.