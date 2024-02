Süley verbaasd om analyse Van Basten: ‘Fascinerend. Hij kende hem niet eens!’

Süleyman Öztürk is niet te spreken over het werk van Marco van Basten bij Ziggo Sport. De analist van Voetbal International heeft zich verbaasd over het feit dat Van Basten Atlético Madrid-aankoop Arthur Vermeeren niet kende.

“Van Basten vroeg aan presentator Bas van Veenendaal waar Vermeeren vandaan komt”, begint Öztürk zijn betoog. “Waarop Van Veenendaal hem moest vertellen dat hij overgenomen is van FC Royal Antwerp.”

Ook blijkt uit het verhaal van Süley dat Van Basten helemaal niet wist op welke positie de Belg staat en welke statistieken hij heeft overlegd bij Antwerp.

“Dan denk ik wel van: goh, je hebt je hele avond ingericht op de voorbeschouwing van Real Madrid - Atlético…”

De analist van VI noemt de gebrekkige basiskennis Van Basten ‘fascinerend’. “Je gaat het tijdens de voorbeschouwing vier minuten hebben over Vermeeren en Van Basten kent hem niet. Hij weet niet hoe oud hij is, waar die vandaan komt en op welke positie hij speelt.”

Ook stoort Süley zich aan de verdere analyses van Van Basten. “Alles wat er daarna komt… Dat Vermeeren nog drie jaar lang in België had moeten blijven. Dat is raar, want hij heeft hem nog niet zien spelen.”

Öztürk zelf kende Vermeeren al. “In de Champions League speelde hij tegen FC Barcelona. Toen was hij de beste man op het veld. Hij speelt al sinds zijn zeventiende in de basis.”

