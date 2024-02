Süley over Oranje-international: ‘Hij is Superman, net een Rolls-Royce’

Süleyman Öztürk heeft afgelopen weekend enorm genoten van Tottenham Hotspur-verdediger Mickey van de Ven. Dat zegt de journalist van Voetbal International in een video-item op YouTube.

Van de Ven heeft inmiddels zijn visitekaartje afgegeven in de Premier League en een fantastische ontwikkeling doorgemaakt na zijn vertrek bij FC Volendam in de zomer van 2021. Via Wolfsburg is de in Wormer geboren verdediger nu, na een maandenlange absentie wegens een hamstringblessure, een vaste waarde voor de ploeg van manager Ange Postecoglou.

Ondanks dat de centrumverdediger met zijn team niet de volle buit kon pakken bij Everton (2-2), was Süley enorm te spreken over de prestatie van de jonge verdediger. Daarmee is Van de Ven geposteerd in zijn Team van de Week.

Everton is een ploeg die ingericht is om het de tegenstander zo vervelend mogelijk te maken en wil daarbij het opbouwen onmogelijk maken. “Mickey van de Ven en Cristian Romero hadden het lastig om opties te vinden, omdat Everton het zo dichtzette, maar toch wist Tottenham er nog regelmatig door heen te snijden”, begint Süley zijn verhaal.

Bij het Engelse Match of the Day op BBC waren de presentators lyrisch over het optreden, zo vertelt Öztürk: “Van de Ven werd eruit gepikt omdat ze allemaal onder indruk waren van zijn snelheid. Hij verdedigt met gemak ruimtes van vijftig à zestig meter. Drie of vier keer in deze wedstrijd had hij een moment waar hij een flinke achterstand nog goed maakte, waaronder tegen Everton-middenvelder Jack Harrison. Harrison lag een meter of tien, vijftien voor en toen zette Mickey van de Ven de turbo aan en haalde hem nog in en wist hij met een geweldige tackle erger te voorkomen.”

Vergelijking met Virgil van Dijk

“Virgil van Dijk is ooit een Rolls-Royce genoemd en Gary Lineker maakte in de uitzending opnieuw deze vergelijking. Ze zijn echt diep onder indruk van zijn snelheid en de manier waarop Van de Ven zich inmiddels week in ,week uit manifesteert in de achterhoede van Tottenham. Tegen Manchester City anderhalve week geleden was hij ook al indrukwekkend en nu deze wedstrijd tegen Everton. Het is ongelooflijk wat voor een ontwikkeling hij doormaakt nu, het is een Superman in een Rolls-Royce.”

Verdedigers zijn doorgaans niet de spelers waarvoor de supporters naar het stadion komen of voor op de banken staan, maar Van de Ven timmert inmiddels zo aan de weg in Engeland dat hij een heuse attractie is geworden in de Premier League. “Het is bijzonder dat er een siddering komt na een sprint van een verdediger, dat hoor je niet vaak. Echt genieten van een verdediging doe je niet vaak, maar bij hem is dat nu wel het geval waarbij een verdediger er echt bovenuit springt.” Zijn directe tegenstander zaterdag Dominic Calvert-Lewin moest het meermaals afleggen tegen de voorstopper.

Het betoog van Süley wordt afgerond met de vraag of de verdediger aankomende zomer in de basis staat wanneer Nederland in Duitsland uitkomt op het EK. “Het probleem is dat er geen goed antwoord is te geven. Want dan moet Nederland de aanvoerder (Virgil van Dijk, red.) passeren en dat gaat niet gebeuren. Maar het is natuurlijk wel zo dat als de bondscoach een Superman in een Rolls-Royce over het trainingsveld ziet vliegen, er misschien toch een overweging moet worden gedaan. Misschien dat er achterin nog een beetje geschoven kan worden qua positie-invullingen, maar doorgaans verplaats je de aanvoerder, de persoon die het cement is tussen de bakstenen, niet.” Özturk beoordeelt het optreden van de 22-jarige mandekker tegen Everton uiteindelijk met een 9.

