Süley lyrisch over Oranje-speler: ‘Logische vervanger van Salah bij Liverpool’

Süleyman Öztürk is onder de indruk van Ian Maatsen en Donyell Malen, zo heeft hij gezegd in een video-item van Voetbal International. De analist van het medium ziet in het samenspel tussen Malen, Thomas Meunier en Julian Brandt genoeg om bij Oranje op voort te borduren.

“Als Malen de bal heeft, gaat Meunier er vaak overheen, dat doet Denzel Dumfries ook graag bij Oranje”, steekt Öztürk van wal. “Je ziet dat hij met Brandt steeds wisselt wie er aan de binnenkant en wie er aan de buitenkant staat, dat kan bij Oranje met Xavi Simons.”

Toch plaatst Öztürk een kanttekening. “Op papier zou het geweldig werken, maar je hebt zo kort om je voor te bereiden tijdens de interlandperiode. Ook moet je rekening houden met de wensen van de bondscoach en is Malen bij het Nederlands elftal nog geen succes gebleken.”

Ook is de analist van VI onder de indruk van Malens kwaliteiten zonder bal. “Wat mij het meest opviel tijdens het kijken, is de intensiteit zonder bal.”

Öztürk weet daarom ook wel welke club het beste bij Malen past. “Bij Liverpool houden ze daarvan: veel rennen zonder bal. Ik snap wel dat ze hem als perfecte vervanger voor Mohamed Salah zien.”

Ook wil Süley het nog even over Maatsen hebben. Maatsen gaf een assist op Malen bij het derde doelpunt van Borussia Dortmund afgelopen zaterdag (4-1 winst op FC Köln) en zette bij het vierde doelpunt de aanval op.

“In zijn tweede wedstrijd voor zijn nieuwe club is hij daar al de patron. Die assist op Malen was prachtig. Hij herkent ook meteen die momenten. Hij is héél snel geïntegreerd, dat zegt iets over zijn kwaliteiten.”



