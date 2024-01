Süley diep onder de indruk: ‘Hij is een kruising tussen Haaland en Benzema’

Süleyman Öztürk is zeer onder de indruk van Artem Dovbyk, zo heeft de analist van Voetbal International gezegd in een video-item op YouTube. De spits van Girona scoorde dit seizoen al veertien keer in twintig duels namens de Spaanse ploeg.

Dovbyk maakte zondagavond in het duel met Sevilla (5-1 winst) een hattrick en werd uitgelicht door de analist van VI. “Dovbyk komt van SK Dnipro-1 uit de Oekraïense competitie, daar werd hij topscorer, maar ja, dan denkt iedereen: het is de Oekraïense competitie maar.”

Dovbyk kwam afgelopen zomer voor iets minder dan acht miljoen over uit Oekraïne. Tot dusver kwam hij tot veertien doelpunten en zes assists in twintig competitieduels namens de verrassende koploper van LaLiga.

“Hij is 1 meter 90 en speelde tegen Sergio Ramos. Ramos is wel een Tarzan, maar hij had na tien minuten al het idee van: Dovbyk is wel sterk, deze duels ga ik niet winnen. Ramos werd gewoon gedegradeerd door Dovbyk.”

Vervolgens trekt Süley de vergelijking met twee spitsen van wereldformaat. “Hij heeft dezelfde woestheid in de zestien als Erling Haaland. Daar doet hij me aan denken.”

“Maar hij kan ook meevoetballen ver op zijn eigen helft. Dat deed me dan weer denken aan Karim Benzema. Hij is een soort kruising tussen Haaland en Benzema”, besluit de analist.

Dovbyk wordt dan een grote toekomst toegedicht. “Als hij zo doorgaat, dan gaan allerlei clubs met ongelooflijke bedragen komen. Dat gebeurde ook met Rasmus Højlund bij Atalanta.” Højlund vertrok in de zomer van 2023 voor 75 miljoen euro naar Manchester United.

