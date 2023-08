Suárez ten voeten uit: spits ontploft en krijgt tegenstander op de kast

Luis Suárez heeft zich in de nacht van zondag op maandag weer eens van zijn meest pure kant laten zien. De spits van Grêmio eiste in de thuiswedstrijd tegen Cruzeiro (3-0) niet alleen de aandacht op met een treffer en een weergaloze assist, ook kreeg hij tegenstander Marlon op de kast. De verdediger kreeg geel nadat hij Suárez' schoen van het veld gooide.

Het duel tussen Grêmio en Cruzeiro naderde het rustsignaal, toen Suárez in de rug werd gelopen door zijn directe tegenstander. De Uruguayaan beweerde te zijn geraakt, maar kreeg geen vrije trap. Als bewijs trapte hij zijn schoen uit. Marlon was niet gediend van het theaterstukje en besloot Suárez' schoen over de zijlijn te gooien, waarop de voormalig Ajacied ontplofte.

Brezilya Ligi'nde sasirtmayan anlar. Basrolde Luis Suarez var ?? pic.twitter.com/EojiNHCAdQ — Ajansspor (@ajansspor) August 28, 2023

De spits sprong op en ging verhaal halen bij de scheidsrechter, die gehoor gaf en Marlon de gele kaart toonde. Suárez, die na een half uur spelen al voor de openingstreffer had getekend, toonde bij de 2-0 opnieuw zijn waarde door op schitterende wijze voor het voorbereidende werk te zorgen. Grêmio zou het duel uiteindelijk met 3-0 winnen en staat op de derde plek in de Braziliaanse Serie A.