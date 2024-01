Suárez maakt eerste goal voor Inter Miami in spectaculair duel; ook Messi scoort

Inter Miami heeft maandagavond een oefenduel met Al-Hilal verloren. In de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad was de eindstand 4-3. Ondanks de nederlaag was Luis Suárez voor het eerst trefzeker voor de Amerikaanse club, en ook Lionel Messi kwam op het scoreformulier te staan.

Suárez, die deze winter de transfervrije overstap van het Braziliaanse Grêmio naar Inter Miami maakte, vormde woensdag de aanval samen met Messi. Ook Sergio Busquets en Jordi Alba stonden in de basis. Ook Al-Hilal startte met een aantal bekende namen, zoals Rúben Neves en Aleksandar Mitrovic.

Binnen een kwartier stond Al-Hilal, momenteel koploper van de Saudi Pro League, al op een 2-0 voorsprong. Na een slim passje van Sergej Milinkovic-Savic rondde Mitrovic af in de verre hoek: 1-0. Met een schuiver via de binnenkant van de paal verdubbelde Abdullah Al-Hamdan enkele minuten later de score.

In de 34ste minuut werd het 2-1, en het was Suárez die daar verantwoordelijk voor was. Julian Gressel werd diep gestuurd en vond de Uruguayaanse spits, die simpel binnen kon tikken. Toch was de marge bij rust weer twee: aan het einde van de tweede helft kopte Michael de 3-1 binnen.

?? LUIS SUAREZ ?? His first goal for @InterMiamiCF! pic.twitter.com/oEhVqKS7UB — Major League Soccer (@MLS) January 29, 2024

Inter Miami gaf echter niet op, en kwam in een tijdsbestek van twee minuten op 3-3. Eerst benutte Messi een strafschop, niet veel later zorgde David Ruiz na een fraaie actie en dito schot in de korte hoek voor de gelijkmaker.

Toch ging Al-Hilal er uiteindelijk met de zege vandoor: Malcom kopte in de 88ste minuut de 4-3 binnen.

Komende weken speelt Inter Miami nog een aantal oefenwedstrijden, waaronder komende donderdag tegen Al-Nassr. Op 22 februari begint, thuis tegen Real Salt Lake, vervolgens het nieuwe MLS-seizoen.

