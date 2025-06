'Stuttgart verandert van mening en is bereid om Woltemade voor gigantisch bedrag te verkopen'

Nick Woltemade heeft al langere tijd een persoonlijk akkoord met Bayern München. Stuttgart lag aanvankelijk dwars en wilde niet meewerken aan een transfer van de spits, maar is inmiddels van standpunt veranderd.

De in Bremen geboren boomlange spits doorloopt de jeugdopleiding van lokale trots Werder Bremen. Hij maakt zijn debuut met zeventien jaar, elf maanden en achttien dagen, waardoor hij de jongste debutant in de geschiedenis van Werder wordt.

Door blessures blijft een doorbraak uit, waarna een verhuurperiode bij derdeklasser SV Elversberg redding brengt. Met 10 goals en 9 assists in 31 competitiewedstrijden helpt hij Elversberg aan promotie.

Stuttgart slaat in de zomer van 2024 toe en neemt Woltemade transfervrij over van Werder. De 23-jarige spits maakt al snel indruk en was in het afgelopen Bundesliga-seizoen goed voor 12 treffers en 2 assists namens VfB Stuttgart. De tweevoudig international van het 'grote' Duitsland heeft een contract tot medio 2028 bij de club uit de autostad.

Woltemade maakt in juni 2025 tijdens de final four van de Nations League zijn debuut voor Duitsland. De aanvaller sluit daarna aan bij Jong Duitsland voor het EK onder 21. Met 6 doelpunten en 3 assists in 4 wedstrijden is hij van onschatbare waarde voor zijn land en leidt hij Duitsland naar de finale tegen Engeland.

Zaterdagavond kan Woltemade in de finale laten zien waarom Bayern München bereid is om ver te gaan voor de handtekening van de spits. De club zou al een persoonlijk akkoord hebben met Woltemade over een vijfjarig contract.

Stuttgart leek aanvankelijk niet bereid om zijn sterspeler te laten gaan, maar is volgens Kicker van gedachten veranderd. Voor een prijskaartje van 100 miljoen euro is Woltemade te koop. Het is de vraag of Bayern München van plan is om aan de vraagprijs te voldoen. De landskampioen hoopte Woltemade voor een bedrag van 50 miljoen euro over te kunnen nemen.