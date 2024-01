Stuttgart laat in topper niets heel van Xavi Simons-loos RB Leipzig

VfB Stuttgart heeft de topper in de Bundesliga tegen RB Leipzig zaterdagmiddag op zeer overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van trainer Sebastian Hoeness was in eigen huis met 5-2 te sterk. Deniz Undav werd met een hattrick de man van de wedstrijd. Stuttgart staat door de zege nog steeds tien punten achter nummer twee Bayern München, dat eveneens won. Leipzig blijft vierde op vier punten achterstand van Stuttgart.

Leipzig-trainer Marco Rose kon in de topper niet beschikken over Xavi Simons. De Oranje-international moest verstek laten gaan wegens een schorsing. Ex-Vitessenaar Loïs Openda begon daarentegen wel in de spits. Bij Stuttgart ontbrak clubtopscorer Serhou Guirassy door een spierblessure.

De thuisploeg kreeg halverwege de eerste helft de uitgelezen kans om op voorsprong te komen na een handsbal van Mohamed Simakan in eigen zestien. Scheidsrechter Sven Jablonski besloot de bal na tussenkomst van de VAR alsnog op de stip te leggen, waarna Enzo Millot vanaf elf meter koel bleef: 1-0.

De marge werd vervolgens verdubbeld door Deniz Undav, die de bal met enig geluk terugkreeg en hierna binnen kon schuiven: 2-0. Leipzig leek niet direct van de leg, want twee minuten later was de aansluitingstreffer al een feit. Een hoekschop van David Raum werd vogelvrij ingekopt door Benjamin Sesko: 2-1.

Direct na rust bracht Stuttgart de marge toch weer terug naar twee. Dankzij goed voorwerk van Josha Vagnoman wist Jamie Leweling van dichtbij voor de 3-1 te zorgen. Aan het spektakelstuk kwam geen einde. Openda, die een vrij onzichtbare wedstrijd speelde, schoot Leipzig namelijk op schitterende wijze weer terug in de wedstrijd.

De spits dribbelde richting het strafschopgebied van Stuttgart en trof met een fraai geplaatst schot doel: 3-2. De spanning in de wedstrijd werd slechts voor korte duur teruggebracht, want Undav zette de ploeg van Sebastian Hoeness in de 55ste minuut op een 4-2 voorsprong. Geheel vrij mocht hij binnenkoppen na een ingestudeerde hoekschop.

Het verzet van die Roten Bullen was daarmee definitief gebroken. Matchwinner Undav zorgde een kwartier voor tijd nog voor het slotakkoord door na een snel genomen vrije trap in twee instanties raak te schieten: 5-2. Daarmee was de hattrick voor de huurling van Brighton & Hove Albion een feit.

