Studio Voetbal mist bekende naam bij Oranje: ‘Speelt met de sigaar in de mond'

Zondag, 8 oktober 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 01:02

Jordy Clasie verdient een nieuwe kans in het Nederlands elftal, zo zijn de analisten van Studio Voetbal van mening. De Haarlemmer speelde zondagavond met AZ een uitstekende wedstrijd in de Johan Cruijff Aren tegen Ajax. Dat zag ook bijvoorbeeld Ibrahim Afellay. "Hij houdt het team bij elkaar."

Frenkie de Jong liep onlangs een blessure op bij Barcelona en moet de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland laten schieten. Vermeulen is van mening dat Clasie een kans had verdiend van Koeman. "Hij speelt fantastisch bij AZ. Alles begint bij hem in het spel van AZ." Ook collega-analist Pierre van Hooijdonk is lovend over Clasie. "Hij speelt met de sigaar in de mond. Hij ziet alles. Hij doorziet elke pass en is zelf in de passing geweldig."

Clasie speelde zondagmiddag een uitstekende wedstrijd namens AZ tegen Ajax. De middenvelder was één van de beteren op het veld in de Johan Cruijff ArenA, constateert ook Ibrahim Afellay. "Hij is wel echt de strateeg bij AZ. Hij houdt het team bij elkaar." Clasie vertolkte een belangrijke rol bij de 0-1 van Vangelis Pavlidis, door prachtig aan te nemen en het spel te versnellen richting de goal van Jay Gorter. Uiteindelijk won AZ met 1-2.

"Hier onderschept hij weer een bal... De as is altijd dicht en daar zorgt hij voor. Daar is hij ook leidend in. Ook hier zit hij er weer heel goed tussen en zorgt hij dat de aanval door blijft lopen voor AZ", verwijst Afellay naar beelden waarop te zien is hoe Clasie Ajacied Georges Mikautadze van de bal zet. "Hij is wel echt dé man bij AZ die de boel bij de hand neemt." Clasie speelde eerder al twaalf interlands voor Oranje. Zijn laatste cap dateert alweer uit 2016, toen hij 75 minuten meedeed in het vriendschappelijke gelijkspel tegen België (1-1).

Jerdy Schouten

Een andere middenvelder die zondag uitblonk, was Jerdy Schouten. De middenvelder van PSV won met zijn ploeg met 0-4 van Sparta Rotterdam en kende ook individueel een sterke pot. "Ik had verwacht dat hi erbij zou zitten", stelt Vermeulen. "Hij doet het goed bij PSV. Hij heeft zich heel makkelijk ingepast en is best wel belangrijk bij PSV. Hij was best een logische keuze geweest voor het Nederlands elftal. Hij (Ronald Koeman, red.) heeft op die positie wel meer opties, dat is ook gewoon zo."

Koeman kan, afgaande op zijn definitieve selectie, centraal op het middenveld kiezen uit Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Joey Veerman en Mats Wieffer. Vermeulen denkt dat de concurrentie op het middenveld de reden is voor het passeren van Schouten. "Dat zal de reden zijn dat hij buiten de boot valt. Ongetwijfeld zal hij er een andere keer wel bij komen. Maar ik vind het een jongen die zo ongelooflijk makkelijk in de Eredivisie is gaan meedraaien en ook Europees... Hij zit er nu niet bij, maar hij wordt binnenkort wel een international. Dat kan niet anders."

Van Hooijdonk is van mening dat Schouten 'iets te veel op Wieffer lijkt'. Vermeulen is het daar niet mee eens. "Ik vind dat wel meevallen. Ik vind Wieffer dan toch meer de loper. Schouten is meer nog de verdedigende middenvelder met zijn passing. Ik vind dat ze toch nog wel complementair aan elkaar zijn. Hij (Schouten) lijkt wat meer op Zerrouki, eigenlijk."