Straf dreigt voor fans die spreekkoor over Mason Greenwood zongen

Maandag, 18 september 2023 om 13:10 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:19

Mason Greenwood maakte zondagmiddag na ruim anderhalf jaar zijn rentree in het profvoetbal. De 21-jarige Engelsman wordt dit seizoen door Manchester United verhuurd aan Getafe en maakte in het thuisduel met Osasuna (3-2 winst) zijn debuut voor de Spaanse club. Terwijl Greenwood het veld betrad scandeerden de meegereisde uitfans 'Greenwood, sterf'. Deze actie blijft waarschijnlijk niet zonder gevolgen.

The Athletic meldt namelijk dat LaLiga van plan is Osasuna te gaan straffen naar aanleiding van de spreekkoren jegens Greenwood, die zijn eerste minuten maakte in bijna twintig maanden tijd. Een bij de wedstrijd aanwezig official hoorde en noteerde het gezang, waardoor een onderzoek gestart kan worden. Het is niet bekend wat voor sancties dreigen voor Osasuna.

In gesprek met The Athletic ging Osasuna-trainer Jagoba Arrasate in op de spreekkoren. "Greenwood is een speler waarover het rechtssysteem zich uiteindelijk gebogen heeft", begint de coach. "De spreekkoren aan zijn adres zijn een slechte zaak. Maar dat geldt ook voor de spreekkoren richting Osasuna", aldus Arrasate, doelend op de Getafe-supporters die 'Fuck Osasuna' riepen tijdens de wedstrijd. "Als we het over spreekkoren hebben, moeten we het over álle spreekkoren hebben."

Bij een 2-2 stand kwam Greenwood het veld in. Met de aanvaller binnen de lijnen trok Getafe in de slotfase nog een overwinning over de streep. Hij had daar bovendien een klein aandeel in, aangezien hij de hoekschop verdiende waar de winnende goal van Nemanja Maksimovic uit gescoord werd. Door de winstpartij komt Getafe op zeven punten uit vijf wedstrijden in LaLiga, waardoor de club momenteel de negende plek bezet.