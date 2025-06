Stijn van Gassel verlaat NEC, maar blijft behouden voor de Eredivisie

Stijn van Gassel (28) is weer keeper van Excelsior, zo maakt de Rotterdamse club maandag bekend via de officiële kanalen. De Limburgse goalie komt over van NEC, waar hij reservedoelman was.

Bij Excelsior heeft Van Gassel getekend voor twee seizoenen. Via de clubwebsite reageert hij op zijn transfer.

“Het voelt als thuiskomen,” zegt Van Gassel. “Als je hier binnenloopt en iedereen weer ziet, dan merk je dat het nog steeds voelt als familie. Ik ben blij om weer onderdeel te zijn van deze club.”

Van Gassel kijkt niet terug op een mislukte periode in Nijmegen. “Ik heb me daar fysiek en mentaal verder kunnen ontwikkelen en heb geen spijt van die keuze. Maar nu kijk ik ernaar uit om mezelf hier weer te laten zien.”

Raatsie

Bij Excelsior krijgt Van Gassel met Calvin Raatsie (23) opnieuw een concurrent die deel uitmaakt van Jong Oranje. Bij NEC moest hij Robin Roefs voor zich dulden.

Technisch manager Niels van Duinen laat weten waarom hij kiest voor een extra keeper. “Spelen in de VriendenLoterij Eredivisie betekent voor ons dat we op cruciale posities goed en dubbel bezet willen zijn. We wilden daarom aan het begin van het nieuwe seizoen een extra doelman toevoegen aan onze selectie.”

“We geloven dat Stijn en Calvin elkaar naar een hoger niveau kunnen tillen – iets waar uiteindelijk de hele ploeg van profiteert. De concurrentie binnen het elftal zal de komende periode op meerdere posities toenemen. Ook dat hoort bij de fase waarin we ons na promotie bevinden”, aldus Van Duinen.