Stijn van Gassel kan NEC verlaten voor zeker drie clubs in Nederland

Stijn van Gassel heeft over interesse niet te klagen. De 28-jarige keeper van NEC staat namelijk in de concrete belangstelling van Excelsior, Willem II én Almere City, zo meldt Mounir Boualin. Sparta Rotterdam heeft Van Gassel bovendien op een schaduwlijst staan als mogelijke opvolger van de naar PSV vertrekkende Nick Olij.

Van Gassel speelt sinds vorig jaar zomer bij NEC, dat hem transfervrij oppikte bij Excelsior. In Nijmegen verloor de 1,86 meter lange doelman de concurrentiestrijd van Robin Roefs, die nu hoopt op een transfer naar Ajax.

Van Gassel kwam dit seizoen tot vier optredens onder Rogier Meijer: twee in de Eredivisie en twee in de beker. Het perspectief van de in IJsselstein geboren goalie lijkt na de zomer niet te veranderen. NEC maakte woensdag namelijk de komst van Gonzalez Crettaz wereldkundig.

De 25-jarige keeper komt transfervrij over van CD Castellón, de oude club van Dick Schreuder. Crettaz tekent een contract tot medio 2028 in het Goffertstadion en is de beoogde eerste doelman wanneer Roefs vertrekt.

Van Gassel kan zijn heil dus elders in Nederland gaan zoeken. Excelsior, dat dit seizoen weer promoveerde naar de Eredivisie, hoopt hem te verleiden tot een terugkeer. De keeper speelde tussen 2021 en 2024 al 116 wedstrijden voor de Rotterdammers.

Willem II en Almere City hopen met Van Gassel in de gelederen een gooi te doen naar promotie. Bij Sparta is de sluitpost dus in beeld om eventueel Olij op te volgen. Van Gassel ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Nijmegen. De club heeft de optie om het contract met een seizoen te verlengen.