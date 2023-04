‘Stijlvolle’ Gakpo blinkt uit bij monsterzege Liverpool: ‘Wat een dreiging!’

Dinsdag, 18 april 2023 om 09:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:25

Engelse media zijn vol lof over Cody Gakpo na zijn optreden tijdens de overtuigende 1-6 zege van Liverpool op degradatiekandidaat Leeds United. De aanvaller opende voor rust de score en was daarnaast belangrijk met een assist op Mohamed Salah, die tweemaal scoorde op Elland Road. Gakpo zelf was na afloop vooral te spreken over de uitstekende samenwerking met zijn ploeggenoot.

Tien minuten voor rust werd de ban gebroken door Gakpo. De Oranje-international kon van dichtbij simpel binnentikken na goed voorbereidend werk van Trent Alexander-Arnold. Na ruim een uur spelen toonde Gakpo andermaal zijn waarde. Hij gaf in de zestien gelijk mee aan Salah, die de bal vervolgens in de verre hoek krulde en daarmee de 1-4 aantekende. GOAL omschrijft het optreden van Gakpo als ‘stijlvol’ en geeft de aanvaller een 8. “Hij stond op de juiste plek om de score te openen en gaf een mooie, niet zelfzuchtige assist op Salah.”

Liverpool op ?????????? ?? Op aangeven van Gakpo maakt Salah zijn tweede van de avond?? ??? https://t.co/W3lkOP0OlN#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/McKd8ACKWt — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 17, 2023

The Liverpool Echo beloont Gakpo ook met een 8 voor zijn optreden. “Wat een dreiging vormt hij als hij de ruimte achter de laatste lijn kan bespelen.” Liverpool-icoon Jamie Carragher wilde bij Sky Sports niet te zwaar tillen aan de eclatante zege van the Reds, die na vier competitieduels weer eens wisten te winnen. “Het probleem is dat je Liverpool niet kunt vertrouwen en dat kun je eigenlijk sinds de eerste wedstrijd van het seizoen al niet”, aldus Carragher.

Gakpo sprak na afloop tegenover Viaplay over een ‘geweldige wedstrijd’. “Dit was iets waar we hard voor gewerkt hebben. Eindelijk hebben we het weer eens laten zien, dat is heel belangrijk voor ons. Dit is een stap in de goede richting. We hebben het in veel uitwedstrijden heel erg moeilijk gehad dit jaar. Maar dit was vandaag heel erg goed. We hebben veel opties voorin en dat bleek vanavond wel, op alle drie de posities." Nadat Gakpo de score opende, waren Diogo Jota en Salah beiden tweemaal trefzeker. "We gaan allemaal goed met elkaar om, werken hard en merken op de training dat de samenwerking verbeterd is."