Stijgende verbazing bij Van Nistelrooij als Kraay gesprek met Stewart aanhaalt

Zondag, 30 april 2023 om 17:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:47

Earnest Stewart heeft kort voor de bekerfinale tussen PSV en Ajax tekst en uitleg gegeven over de toekomst van Ruud van Nistelrooij. De trainer van de Eindhovenaren beleeft een moeizaam debuutseizoen, maar kan zondag wel zijn tweede prijs in de wacht slepen. Eerder dit seizoen werd al de Johan Cruijff Schaal gewonnen ten koste van datzelfde Ajax.

Stewart erkent bij ESPN dat het geen gemakkelijk eerste jaar is geweest voor Van Nistelrooij. "Je hebt gesprekken met elkaar om door te ontwikkelen", aldus de technisch directeur. "Het is heel moeilijk voor een jonge beginnende coach. Hij is in een situatie gestapt waarbij de technisch directeur (John de Jong, red.) aan het begin van het seizoen is vertrokken. Dat is geen makkelijke situatie geweest. Daarom moet hij ook steun hebben van bovenaf."

Earnest Stewart met een aantal primeurtjes: ?? ? Interesse in Tobias Lauritsen ?? Shurandy Sambo terug naar Eindhoven ?? Aanblijven Xavi Simons topprioriteit#ajapsv — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

Vervolgens krijgt Stewart de vraag wanneer hij de knoop gaat doorhakken over het wel of niet laten zitten van Van Nistelrooij. "Wij zijn voornemens om met Ruud verder te gaan", laat de technische man weten. "Uiteindelijk moet je van bovenaf rust uitstralen. Daar zijn we gesprekken over aan het voeren. Die lopen al een tijdje en daar gaan we na de finale mee verder. Ik vind dat je als leiding niet alles moet gaan veranderen. Uiteindelijk leidt dat alleen maar tot meer chaos. Wij proberen voort te borduren en vertrouwen te geven aan mensen om op een rustige en vaste manier daarmee om te gaan."

Als Hans Kraay junior vervolgens zegt dat 'PSV er wel uitkomt' met Van Nistelrooij, trapt Stewart toch licht op de rem. "Het gaat om de speelwijze en de spelers, er komt echt veel meer bij kijken. Maar je stelt iemand aan in de wetenschap dat het een coach is die tijd moet hebben. Coachingsvak is een ervaringsvak. Je moet zorgen dat je daar iemand de tijd voor geeft. Aan de andere kant is het wel zo dat PSV zich op een bepaalde manier wil profileren. Daar moet je het over eens worden."

Reactie Van Nistelrooij

Van Nistelrooij is duidelijk niet gediend van de houding van Hans Kraay. "Ja Ruud, we gaan het heel snel over de wedstrijd hebben, maar ik heb net met Stewart gestaan en die was vrij duidelijk. Jullie hebben allebei de intentie om eruit te komen." Die uitspraak schiet Van Nistelrooij in het verkeerde keelgat. "Uitkomen? Daar hoeven we niet uit te komen. Dat is echt totaal niet aan de orde. Daar hoef je het niet over te hebben. Dat is toch logisch?" De PSV-coach heeft nog een doorlopend contract.