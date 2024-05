Stewart staat voor moeilijke opdracht bij PSV: ‘Vertrek blijkt niet eenvoudig’

Een vertrek van Joël Drommel bij PSV blijkt niet zo eenvoudig, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De 27-jarige doelman heeft uitgesproken dat hij komend seizoen meer in actie wil komen, maar bij het aanblijven van Walter Benítez zit dat er in Eindhoven niet in.

Een snel vertrek ligt voor de hand, echter is dit allesbehalve simpel voor technisch directeur Earnest Stewart. Het geduld van potentiële vervangers, zoals RKC-sluitpost Etienne Vaessen, wordt hierdoor op de proef gesteld. Drommel werd medio 2021 voor 3,5 miljoen euro door PSV overgenomen van FC Twente en kreeg destijds een topsalaris dat hoort bij de status van een eerste doelman.

Sinds april 2022 was Drommel bij PSV echter niet meer onomstreden en hij verloor zijn basisplaats enkele maanden later definitief toen Benítez transfervrij overkwam van OGC Nice.

Het hoge salaris vormt vooralsnog het grootste struikelblok voor een snel vertrek van Drommel. Van de aan Twente betaalde transfersom van 3,5 miljoen euro is inmiddels 2,1 miljoen euro afgeschreven. Drommel staat nog voor een kleine anderhalf miljoen euro (plus mogelijk geactiveerd tekengeld) op de balans van PSV.

De Eindhovenaren zijn niet van plan om de 27-jarige sluitpost gratis te laten vertrekken, aangezien hij nog een contract tot medio 2026 heeft. Naast het betalen van een transfersom moet ook het salaris van Drommel door een geïnteresseerde club overgenomen worden. Volgens Elfrink is dit in Nederland voor clubs onder de traditionele top drie onmogelijk.

Een transfer naar het buitenland lijkt daardoor de enige overgebleven optie. Toch stipt de clubwatcher twee mogelijke oplossingen aan. PSV kan ervoor kiezen om een versnelde afschrijving in te boeken door Drommel een deel van het resterende salaris mee te geven.

Ook is het mogelijk om Drommel te verhuren met optie tot koop. De kans is reëel dat PSV daarna nog een deel van de transfersom terugverdient. Volgens Elfrink is het waarschijnlijk dat zowel PSV als Drommel ‘een beetje financiële pijn moet lijden’ om de komende weken een uitgaande transfer te realiseren.

