Stewart neemt contact op met oude bekende en krijgt ‘ja’ te horen

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 17:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:55

Malik Tillman wil graag naar PSV komen, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Eredivisie-club, die vrijdag de Johan Cruijff Schaal won ten koste van Feyenoord (0-1), is met Bayern München in gesprek over een huurovereenkomst met optie tot koop. De Telegraaf meldde vrijdagavond al dat PSV uitstekende papieren heeft voor een deal.

Earnest Stewart gooide deze week een lijntje uit naar Tillman, die hij al persoonlijk kende vanuit zijn vorige functie als technisch directeur van de Verenigde Staten. Tillman werd in het Duitse Neurenberg geboren, maar kon dankzij zijn Amerikaanse vader ook voor Team USA kiezen. Inmiddels staat de aanvallende middenvelder op vier interlands voor de Verenigde Staten, nadat hij tussen 2017 en 2022 voor diverse Duitse nationale jeugdelftallen uitkwam.

PSV beschouwt Tillman als de ideale nummer 10 in het elftal, een positie die vacant is door het vertrek van Xavi Simons naar Paris Saint-Germain. Tillman werd afgelopen seizoen door Bayern München verhuurd aan Rangers, waarmee hij vorig jaar de play-offs van de Champions League won tegen PSV. Tillman kende een uitstekend jaar bij Rangers, waarvoor hij tot 12 goals en 5 assists kwam in 43 officiële duels.

Dankzij zijn goede prestaties in Schotland ligt Tillman goed in de markt. De aanvallende middenvelder heeft diverse opties, maar heeft inmiddels aan PSV laten doorschemeren dat zijn voorkeur uitgaat naar een transfer naar Eindhoven. Tillman sprak daar ook over met PSV-spits Ricardo Pepi, die hij kent van het nationale elftal van de Verenigde Staten. Tillman ligt nog maar één jaar vast bij Bayern, maar zal normaal gesproken een seizoen moeten bijtekenen om een huurtransfer te mogen maken. PSV aast op een optie tot koop.