Stewart gaat in op transferperiode en onthult opvallend detail over komst Lozano

Zondag, 3 september 2023 om 11:12 • Lars Capiau • Laatste update: 11:38

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart heeft in gesprek met meerdere mediakanalen, waaronder het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf, tekst en uitleg gegeven over de transferwindow van PSV. De Eindhovenaren beleefden een hectische transferzomer en kochten voor een recordbedrag van 55 miljoen euro in. Op de slotdag van de transfermarkt werden Armel Bella-Kotchap en Hirving Lozano nog vastgelegd in het Philips Stadion.

"Als ik kijk naar de plannen waarmee we de transferwindow in zijn gegaan dan kan ik wel zeggen dat we het grootste gedeelte voor elkaar hebben gekregen wat we graag wilden", klinkt een tevreden Stewart. "Het is wel zo dat we ons complete plan niet in één window kunnen uitvoeren. Daar heb je zeker wel drie windows voor nodig.”

PSV handelde deze zomer op de markt naar de visie van trainer Peter Bosz. "Wij moeten dominant en op de helft van de tegenstander spelen. In de grote wedstrijden tegen Feyenoord en Ajax is er meer een strijd, maar tegenstanders met kleinere budgetten moeten wij kapot kunnen spelen. Daarnaast wil ik dat het publiek wordt vermaakt."

Uiteindelijk legde Stewart een recordbedrag neer bij PSV om de selectie rond te krijgen. Toch herkent de directeur zich niet in het idee dat PSV grote risico's heeft genomen. Stewart telde op de slotdag nog ruim twaalf miljoen euro neer voor Lozano, terwijl het contract van Anwar El Ghazi ontbonden werd. "Dat is wel een bijzonder verhaal. Hirving heeft op een gegeven moment zelf naar Marcel Brands gebeld en aangegeven dat hij heel graag terug wilde komen. Je kunt zeggen dat we op de flanken de aantallen ook op orde hadden, maar Lozano is buitencategorie."

Op Deadline Day wist PSV naast Lozano de vurige wens van Bosz in te lijven en in Bella-Kotchap een centrumverdediger tijdelijk over te nemen. "Eerder deze zomer was hij onhaalbaar. Volstrekt onhaalbaar. Ik had toen al wel het idee dat hij naar ons wilde komen en daarom hebben we op de laatste transferdag doorgedrukt", vertelt Stewart, die toegeeft dat ze ook met andere verdedigers, waaronder Davinson Sánchez bezig zijn geweest. "Uiteraard is de transfer in goed overleg met Bosz gegaan."

Met het vertrek van Ibrahim Sangaré, wat ingecalculeerd was door Stewart, en ook Guti blijft Jerdy Schouten over als verdedigende middenvelder. De Eindhovenaren probeerden Aster Vrancx bij VfL Wolfsburg weg te plukken, maar zijn komst werd uiteindelijk niet gerealiseerd. "We hebben een aantal gesprekken gevoerd over zijn situatie en uiteindelijk wilde zijn club hem toch niet kwijt. Op een gegeven moment hebben we de beslissing genomen om een andere inschatting te maken en de verdediging prioriteit te geven", vertelt Stewart daarover.