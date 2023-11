Stewart bevestigt interesse in nieuwe verdediger voor PSV: ‘Er is contact’

PSV heeft interesse in Miles Robinson, zo heeft directeur voetbalzaken Earnest Stewart laten weten in Goedemorgen Eredivisie, het praatprogramma van ESPN.

Vorige week vrijdag meldde het Eindhovens Dagblad al dat PSV de Amerikaanse verdediger transfervrij wil oppikken. Robinson loopt op 31 december uit zijn contract bij Atalanta United, waardoor de Eindhovenaren hem gratis kunnen inlijven.

In Goedemorgen Eredivisie bevestigt Stewart het nieuws van het lokale dagblad. “Hij staat al een tijdje op ons lijstje, samen met een aantal anderen, dus dat klopt.”

Tafelgast Hans Kraay junior vraagt Stewart naar het type verdediger dat Robinson is. “Hij kan goed met ruimte in zijn rug spelen. Ook heb ik bij het nationale elftal van de Verenigde Staten gezien dat je hem niet zomaar voorbij loopt.”

Stewart bevestigt eveneens dat hij al contact heeft gehad met de 26-jarige mandekker, maar staat zich niet blind op de Amerikaan. “Er is contact geweest, maar niet alleen met hem. Ik heb met meerdere spelers contact, want dat is mijn baan.”

PSV slaagde er afgelopen zomer in om Armel Bella-Kotchap te huren van Southampton, maar de Duitser wist in het Philips Stadion nog niet te overtuigen. Waar de centrumverdediger eerst kampte met een tandprobleem, heeft hij nu last van een schouderblessure.

Ook kan PSV-trainer Peter Bosz beschikken over André Ramalho. De Braziliaan kan ook op de plek rechts centraal achterin overweg. Hij maakte vorig weekend tegen Ajax echter geen sterke indruk en wordt vaker als de zwakste schakel van PSV aangemerkt. Zo zei Mario Been vorige week zondag in DIt was het Weekend dat Ramalho op internationaal niveau ‘veel te weinig’ is.