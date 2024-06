Steven Bergwijn zorgt voor boosheid op training Oranje na harde tackle op enkel

Steven Bergwijn zorgt voor boosheid op training Nederlands elftal na harde tackle op enkel van collega-international

Het Nederlands elftal heeft zaterdagmiddag om 16.00 uur een uitlooptraining gehad na de doelpuntloze remise tegen Frankrijk van vrijdagavond. De basiself zat langs het veld op een hometrainer, terwijl de reserves een normale training afwerkten. Daarbij ging Steven Bergwijn over de schreef.

Noa Vahle doet zaterdagavond in Vandaag Inside Oranje verslag van de training van Oranje. Volgens haar ging het er tijdens een positiespel bij de reserves af en toe ‘best fanatiek aan toe’.

“Zo ook Steven Bergwijn, die zich natuurlijk in de kijker probeert te spelen bij bondscoach Ronald Koeman”, zegt Vahle. "Dat deed hij zaterdagmiddag alleen niet helemaal op de juiste manier. Hij ging namelijk vol door op de enkel van Micky van de Ven.”

De linksback van Oranje was daar niet blij mee, zo laat Vahle weten. “Ik begrijp de reactie van Micky wel. Zo’n actie zal je maar het EK kosten. Steven Bergwijn heeft wel zijn excuses aangeboden.”

Bergwijn kwam tijdens de eerste twee groepsduels van Oranje nog helemaal niet in actie, terwijl Van de Ven tegen Polen (1-2 winst) vier minuten voor tijd mocht invallen.

Verder viel Vahle op dat Koeman een een-op-eengesprek van een kwartier had met Memphis Depay. "Dat deed hij in een tent naast het trainingsveld, dus wij konden dat als pers moeilijk zien. De vraag is waar ze het over hebben gehad. Mogelijk over de wedstrijd van gisteren (vrijdag, red.), waardoor Memphis felle kritiek heeft gekregen."

