Steven Bergwijn wordt aangepakt door analisten om erbarmelijke eerste helft

Zondag, 23 april 2023 om 15:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:48

De analisten zijn niet te spreken over het optreden van Steven Bergwijn tegen PSV. Marciano Vink ziet dat de aanvaller voorafgaand aan het doelpunt van Luuk de Jong geen rugdekking gaf aan Jorrel Hato, waardoor Johan Bakayoko in alle vrijheid kon voorzetten. Op slag van rust slaagde Bergwijn er ook in aanvallend opzicht in om indruk te maken.

PSV ging assertief van start en zocht vanaf de eerste speelminuut de aanval. De eerste dreiging kwam van Johan Bakayoko, die al snel een goede actie in huis had en Guus Til bediende. Laatstgenoemde kreeg zijn voet op de rand van de zestien niet helemaal goed tegen de bal en miste. In de dertiende minuut leverde het goede voorbereidende werk van Bakayoko wel een doelpunt op. De rechtsbuiten bezorgde een voorzet op maat bij De Jong, die zowel Jurriën Timber als Calvin Bassey in de lucht klopte en binnenknikte: 1-0.

Luuk de Jong kopt raak! PSV deelt de eerste tik uit ??#psvaja pic.twitter.com/R6ufkQWZU8 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Bakoyoko kon Jorrel Hato uitspelen en een afgemeten voorzet afleveren, maar dat kan volgens Vink niet alleen Hato aangerekend worden. De analyticus verwijt Bergwijn namelijk dat er niet voldoende gecommuniceerd werd en dat er geen rugdekking gegeven werd. “Bergwijn moet eerder zeggen: jij de buitenkant, ik de binnenkant. Hij laat Hato gewoon aan zijn lot over. Bergwijn moet eerder aan de binnenkant komen”, aldus de analist.

Waar Ajax in de openingsfase de nodige problemen had om een doorbraak te vinden, kwam er in de slotfase van de eerste helft meer ruimte voor de Amsterdammers. Mede door het gebrek aan scherpte bij Bergwijn lukte het Ajax niet om de stand te nivelleren. Eerst schoot de aanvaller na een veelbelovende aanval in het zijnet; in de blessuretijd ging Bergwijn tevergeefs voor eigen succes met een schot van afstand, terwijl hij Berghuis oog in oog met doelman Walter Benítez had kunnen zetten.