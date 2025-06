Steven Bergwijn verschijnt plots in muzieknummer en rapt dan zeer opvallende teksten

Steven Bergwijn heeft donderdagnacht zijn eerste muzieknummer uitgebracht. Samen met artiesten JayKoppig, Hekje31 en Jinho 9 maakte hij het nummer 'Walibi', dat nu te beluisteren is op de muziekstreamingsdiensten.

Het nummer verschijnt op de deluxeversie van het album 'Eigenwijs' van JayKoppig. Er is een bijrol weggelegd voor Bergwijn, die in het nummer een verse mag rappen.

"Met Bergwijn in je club is het gegarandeerd succes”, zo begint de huidig aanvaller van Al-Ittihad, die in het verleden ook actief was voor PSV, Ajax en Tottenham Hotspur, zijn stuk raptekst.

Hij vervolgt. “Ik weet niet waarom je komt met cup, baby ik heb een fles.” Even later rapt de Oranje-international verder. "Ikke ben de bondscoach", klinkt het. Dat zijn tamelijk opvallende teksten.

Met huidig Oranje-bondscoach Ronald Koeman ruziet Bergwijn namelijk openlijk. Koeman deelde een harde boodschap aan de Amsterdammer: dat hij als speler in Saudi-Arabië niet in beeld is bij het Nederlands elftal.

Bergwijn sloeg via de media terug naar de keuzeheer en Koeman reageerde op zijn beurt weer dat hij niet van plan is om onder zijn ambtstermijn hem op te roepen voor een interland van Oranje.

De 27-jarige vleugelaanvaller sloot het seizoen in Saudi-Arabië overigens in stijl én als kampioen af. Bij het veroveren van de landstitel speelde Bergwijn, die in zijn laatste vier duels goed was voor drie goals en een assist en in totaal goed was voor dertien goals en zeven assists, een betekenisvolle rol.