Steven Bergwijn prijst één ploeggenoot bij Ajax: ‘Dat was geweldig’

Steven Bergwijn is niet tevreden met het resultaat van zijn ploeg. Ajax kwam zondag niet verder dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Sparta Rotterdam, maar positief was voor de aanvaller dat hij terugkeerde na blessureleed en direct trefzeker was.

“Het klopt dat weinig mensen van ons in de zestien van Sparta kwamen in de eerste helft”, concludeert Bergwijn na afloop van het gelijkspel voor de camera van ESPN.

“We zeiden in de rust ook tegen elkaar dat we scherper moesten zijn voor het doel. Mika Godts had echt een paar geweldige acties. Als we scherpen waren geweest, hadden we nog een of twee extra goals kunnen maken.”

“Ik wel blij dat ik direct kon scoren. Ik kwam voor mijn man en ik zag het een beetje aankomen. Vaak slaap ik een beetje op zulke momenten en dat is iets waar ik aan werk. Maar vandaag viel die gelukkig goed.”

“Ik had het vandaag wel zwaar. Individueel trainen is ook anders dan met de groep mee, ik had ook pas drie groepstrainingen gedaan. Ik had eerlijk gezegd wel zware benen, maar ik kan nu weer vol meedoen”, aldus Bergwijn.

De Amsterdammers kwamen op Het Kasteel op een 2-0 achterstand door twee goals van Arno Verschueren, maar wisten de wedstrijd in de tweede helft nog te kantelen. Via doelpunten van invaller Bergwijn en Chuba Akpom kwam er een 2-2 eindstand op het scorebord.

Ajax behoudt daarmee plek vijf, die bij eventuele bekerwinst van Feyenoord voldoende zal zijn om de play-offs te ontlopen.

