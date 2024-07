Steven Bergwijn is op tijd fit en staat opnieuw in de basis bij Nederlands elftal

De opstelling van het Nederlands elftal voor de kwartfinale tegen Turkije is bekend. Bondscoach Ronald Koeman wijzigt zijn opstelling niet ten opzichte van de 3-0 zege op Roemenië. Steven Bergwijn staat opnieuw in de basis, ondanks dat Donyell Malen op die plek verwacht werd. De wedstrijd in Berlijn begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen staat onder de lat bij Oranje, dat met vier verdedigers aantreedt: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Jerdy Schouten, Xavi Simons en Tijjani Reijnders vormen het middenveld. De aanval bestaat uit Bergwijn, Memphis Depay en Cody Gakpo.

Malen overtuigde in de achtste finale tegen Roemenië, door als invaller twee van de drie doelpunten voor zijn rekening te nemen. Koeman wilde vrijdag op de persconferentie niet bevestigen of hij wijzigingen door zou voeren in zijn opstelling. Tegelijkertijd maakte hij bekend dat Bergwijn last heeft van zijn kniepees, maar de aanvaller van Ajax is tijdig hersteld om opnieuw te starten.

Oranje wist zich tegen de Roemenen uitstekend te herstellen van de uiterst matige prestatie tegen Oostenrijk (2-3 verlies). Het zelfvertrouwen is toegenomen, al is Koeman op zijn hoede voor Turkije. "Dit is een andere tegenstander met andere kwaliteiten", liet de keuzeheer optekenen op de persconferentie.

"Ze hebben met vier achterin gespeeld, maar ook met vijf. Net als de Roemenen tonen ze een groot hart in hoe ze wedstrijden spelen. Maar we kijken naar onszelf. Het kan met het elftal van tegen de Roemenen, maar ook met wijzigingen. Wij moeten geen nederlaag nodig hebben om weer te laten zien hoe goed we zijn.’’

"Het moet uit jezelf komen. We spelen in Berlijn voor een halve finale, een geweldige kans om nog verder te komen in het toernooi. Maar we gaan niet zomaar even winnen, zo is het zeker niet. Het gaat een heel moeilijk potje worden", aldus Koeman.

Joey Veerman, Schouten, Dumfries en Malen staan op scherp en zijn bij een gele kaart tegen Turkije geschorst voor de eventuele halve finale. Bij Turkije ontbreken Ismail Yüksek en Haarlemmer Orkun Kökçü. De twee middenvelders pakten in de achtste finale tegen Oostenrijk (1-2) hun tweede gele kaart van het toernooi.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Bergwijn, Memphis, Gakpo.

Opstelling Turkije: Günok; Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Ayhan; Yildiz, Çalhanoglu, Yilmaz; Güler.

