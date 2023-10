Steven Bergwijn: ‘Hij en ik zijn jongens die het Ajax-spel het best begrijpen’

Zondag, 8 oktober 2023 om 17:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:54

Steven Bergwijn schaamt zich voor het spel dat Ajax op de mat heeft gelegd tegen AZ (1-2), zo laat hij zondagmiddag weten in gesprek met ESPN. De vleugelaanvaller vindt dat zijn ploeg vrijwel overal tekortschiet en benadrukt onder meer dat het vertrouwen totaal verdwenen is.

“Het was een dramatische pot van onze kant”, blikt Bergwijn terug op het verloren duel. “Ik denk wel dat het een nieuw dieptepunt is als je ziet hoe we vandaag spelen. Het is te traag en noem maar op. Ik weet ook niet waar ik zou moeten beginnen met analyseren.”

Bergwijn kan nauwelijk verwoorden waarom het zó misgaat bij Ajax. “Aan de wil bij de jongens ligt het niet. Ik denk dat we hard willen werken en dat iedereen er alles aan doet. Op dit moment mist er gewoon vertrouwen.”

“We willen gewoon van achteruit het spel maken, Silvano Vos vrijspelen en dan tot kansen komen. Alleen in het tempo waarin we vandaag speelden ga je helemaal niemand kapot spelen.”

“Ik ben aanvoerder en natuurlijk probeer ik de wedstrijd om te draaien”, vervolgt de vleugelspeler. “Vooral met Kenneth Taylor, die het dichtst bij mij staat. Wij zijn toch de jongens die het Ajax-spel het best begrijpen. Het is een hele lastige situatie.”

Het publiek in de Johan Cruijff ArenA uitte zijn ontevredenheid met meerdere fluitconcerten. “Het is begrijpelijk dat de fans gaan fluiten, want het spel is niet om aan te zien”, erkent Bergwijn. “Wij proberen er alles aan te doen en we werken iedere dag keihard. Niemand wil dit. We moeten gewoon weer gaan analyseren en door naar de volgende wedstrijd.”

“Wat er nu met Ajax moet gebeuren? Ik denk niet dat je die vraag aan mij moet stellen”, besluit de aanvoerder. “Ik heb er zeker een mening over, maar die ga ik voor me houden. Met die vraag kun je beter bij andere mensen zijn.”