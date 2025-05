Steven Bergwijn draagt met assist bij aan tweede prijs van Ittihad Club dit seizoen

Steven Bergwijn heeft vrijdagavond beslag gelegd op zijn tweede prijs in dienst van Ittihad Club. De 27-jarige Amsterdammer pakte eerder al de Saudische landstitel en vrijdagavond kwam daar de beker bij. Ittihad was met 3-1 te sterk voor het Al-Qadisiyah van Pierre-Emerick Aubameyang.

Bergwijn was verantwoordelijk voor de assist op de 1-0 van Karim Benzema. Eerstgenoemde kreeg de bal op de rechtervleugel mee van Moussa Diaby en gaf vervolgens hard voor op Benzema, die de bal met zijn borst binnenliep.

De tweede treffer van Ittihad viel zo’n tien minuten later. Dit keer was het Houssem Aouar die de bal van dichtbij binnen werkte: 2-0. Aubameyang tekende in de extra tijd van de eerste helft voor de aansluitingstreffer. De Gambiaan schoot een penalty achter Ittihad-doelman Predrag Rajkovic: 2-1.

Bergwijn werd in de negentigste minuut gewisseld. Benzema zette in de 94ste minuut de eindstand op het bord na een assist van Diaby: 3-1. Het eerste seizoen van Bergwijn bij Ittihad is dus een succes te noemen. De rechtspoot was deze campagne in 29 wedstrijden goed voor 13 goals en 8 assists.