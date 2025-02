Steven Berghuis start voor Ajax in Klassieker tegen Feyenoord

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor de Klassieker wereldkundig gemaakt. Steven Berghuis is een basisplek toebedeeld, net als Davy Klaassen. Zodoende moet Kian Fitz-Jim genoegen nemen met een reserverol. Brian Brobbey staat in de spits. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, waar Anton Gaaei en Jorrel Hato de backs van dienst zijn. Josip Sutalo en Youri Baas vormen het hart van de verdediging.

Aanvoerder Jordan Henderson is de controleur op het middenveld, dat verder bestaat uit Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Fitz-Jim, tegen Galatasaray nog trefzeker, is het kind van de rekening. Spits Brobbey wordt geflankeerd door Bertrand Traoré (rechts) en Berghuis (links).

Rayane Bounida kan in de Klassieker debuteren voor Ajax. Het toptalent (18) is bij de selectie gehaald vanwege de problemen op de linksbuitenpositie. Mika Godts moest midweeks al vroeg naar de kant, Chuba Akpom is onderweg naar Lille OSC en aanwinst Oliver Edvardsen is niet tijdig ingeschreven.

Als Ajax Feyenoord verslaat, bedraagt het gat tussen de aartsrivalen twaalf punten en zet het een enorme stap richting Champions League-voetbal. De Amsterdammers hebben nu bovendien minder verliespunten dan koploper PSV.

"Vanzelfsprekend is het een hele speciale wedstrijd voor ons en onze supporters”, blikte Farioli vooruit op de persconferentie. “Wat dat betreft hebben we geen motivatie of brandstof nodig. Tegelijkertijd gaat deze wedstrijd niet beslissen of we het seizoen succesvol gaan eindigen.”

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Berghuis.