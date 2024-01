Steven Berghuis schaart zich in dit illustere rijtje achter Dusan Tadic

Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werd speelronde 17 in de Eredivisie afgewerkt. Bovenaan de ranglijst wist PSV de foutloze score te behouden en zag het Feyenoord dure punten verspelen. Voetbalzone blikt terug op de speelronde in de Eredivisie van dit weekend en licht wekelijks de meest opvallende gebeurtenissen en statistieken uit.

PSV werd de tweede ploeg ooit die elk van zijn eerste zeventien Eredivisiewedstrijden van een seizoen won, nadat de Eindhovenaren dit zelf in 1987/88 presteerden. Ook maakte PSV in elk van de laatste twintig Eredivisieduels minstens twee doelpunten, de langste dergelijke reeks in de geschiedenis van de competitie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Luuk de Jong maakte zijn 162e, 163e en 164e Eredivisiedoelpunt, waarmee tiende staat op de lijst van topscorer aller tijden in de Eredivisie. Ook maakten alleen Klaas-Jan Huntelaar en Dirk Kuyt (negen stuks) meer hattricks deze eeuw dan De Jong.

Feyenoord verspeelde voor het eerst sinds 1995 punten in een thuisduel in de Eredivisie waarin ze met 2-0 voor kwamen. NEC scoorde in De Kuip twee keer uit twee schoten. Sinds Opta deze data bijhoudt wist geen enkele ploeg al hun schoten om te zetten in doelpunten.

AZ verloor voor de tweede keer op rij in de Eredivisie. Dit kwam mede door de onzichtbaarheid van superspits Vangelis Pavlidis. De Griek, die dit seizoen al achttien keer scoorde, had voor het eerst in het shirt van AZ in de Eredivisie geen enkel balcontact in de vijandelijke zestien.

Ajax wist tegen de verhoudingen in Go Ahead Eagles te verslaan (2-3). Steven Berghuis was goed voor twee assists en bracht daarmee zijn totaal op acht assists in de Eredivisie dit seizoen, slechts één minder dan Joey Veerman. Bovendien gaf alleen Dusan Tadic deze eeuw vaker minimaal twee assists in een Eredivisiewedstrijd (27) dan Berghuis (14).

Diant Ramaj blonk uit in de Adelaarshorst. Hij verrichtte maar liefst tien reddingen, het meeste voor een Ajax-doelman in een Eredivisieduel sinds Opta deze statistieken volledig analyseert.

FC Utrecht speelde voor de zesde keer in acht Eredivisieduels gelijk (0-0 tegen Vitesse). Sam Lammers en Adrian Blake werden de 28e en 29e speler die in actie kwamen voor Utrecht dit seizoen, alleen Ajax (31) en FC Volendam (30) gebruikten meer spelers.

Erwin van de Looi kent een bliksemstart met Heracles Almelo, door zijn eerste duel als hoofdtrainer meteen te winnen (1-2 tegen RKC Waalwijk). Heracles won twee van de laatste drie uitwedstrijden in de Eredivisie, evenveel als in de 27 uitwedstrijden daarvoor op het hoogste niveau.

Fortuna Sittard wist ondanks de vele grote kansen niet te scoren tegen Sparta (0-2). Fortuna werd zelfs de tweede ploeg deze eeuw met vier verschillende spelers die een penalty misten in één Eredivisieseizoen. Tijjani Noslin, Alen Halilovic, Kaj Sierhuis en Mouhamed Belkheir misten dit seizoen al namens de Limburgers vanaf elf meter.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties