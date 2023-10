‘Steven Berghuis lijkt wel een infiltrant bij Ajax, puur gif voor je selectie!’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 11:31

Ronald Waterreus oordeelt hard over de Ajacieden Steven Berghuis en Steven Bergwijn. De oud-profvoetballer zag de Amsterdammers zondag met 5-2 onderuit gaan op bezoek bij PSV, waardoor Ajax momenteel hekkensluiter in de Eredivisie is. Waterreus noemt Bergwijn ‘een parodie op een aanvoerder’ en heeft ook geen goed woord over voor Berghuis, die als ‘puur gif voor een selectie’ wordt omschreven.

Waterreus kijkt er niet vreemd van op als Ajax over enkele wedstrijden weer ‘gewoon’ in de subtop staat. “Ik zou het mijn Amsterdamse vrienden, maar zeker die aardige en integere John van ‘t Schip van harte gunnen", schrijft Waterreus in zijn column in De Limburger. “Ik hoor u denken: die PSV’er houdt ons voor het lapje! Is niet zo. Ik betrap me de laatste tijd op een gevoel dat ik nog nooit in mijn 53-jarige bestaan gehad heb.”

“Aanvankelijk dacht ik aan een soort allergie, waarvan ik het bestaan niet kende”, geeft de voormalig PSV-doelman aan. “Later vermoedde ik dat het een onbekend virus was dat door mijn lijf gierde. Maar ik blijk met iets anders te kampen: diep gegrond medelijden met Ajax.”

Waterreus was afgelopen donderdag op uitnodiging actief bij het Europa League-duel tussen Brighton & Hove Albion en Ajax (2-0) en zag deze ‘diagnose’ daar definitief door zichzelf worden vastgesteld. “Heus, zo’n potpourri aan ellende heb ik nog maar zelden van een club zien afspatten.”

“Nee, ik doel niet per se op de vele nederlagen die Ajax lijdt. Het zit ’m in zoveel meer. In de mix aan gelatenheid en desinteresse waarmee de spelers hun fans steevast ‘bedanken’ na wedstrijden bijvoorbeeld. Het komt tot uiting in de houding van potentiële invallers tijdens hun warming-up.”

Waterreus ziet het ook naar voren komen in twee basisspelers van Ajax. “De een, Bergwijn, is met zijn ontluisterende media-optredens een parodie op een aanvoerder.”

Berghuis, van wie door De Telegraaf werd geschreven dat hij een mes in de rug van de inmiddels ontslagen trainer Maurice Steijn zou hebben gestoken, moet het eveneens ontgelden. “Hij is zo vaak bij relletjes betrokken dat je vermoedt dat hij door Feyenoord als infiltrant is neergezet in Amsterdam. Iemand met een dergelijk karakter is, zijn voetballende kwaliteiten ten spijt, puur gif voor een selectie als hem iets of iemand niet zint. En zo kan ik blijven doorgaan”, aldus Waterreus.