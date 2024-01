Steun voor Maurice Steijn: ‘Hij is de fijnste trainer met wie ik heb gewerkt’

Ralf Seuntjens neemt het op voor de bij Ajax ontslagen Maurice Steijn. Voor de 34-jarige spits, die onlangs na ruim twee jaar zijn rentree op de Nederlandse velden bij De Graafschap maakte, is Steijn de fijnste trainer met wie hij heeft samengewerkt.

Seuntjens wordt tijdens een uitzending van Goedemorgen Eredivisie door presentatrice Fresia Cousiño Arias gevraagd van welke ex-trainer hij het meeste heeft opgestoken.

“Ik heb het meeste met Maurice Steijn, omdat ik vier jaar succesvol met hem heb samengewerkt bij VVV-Venlo”, antwoordt de routinier van De Graafschap. “Met hem heb ik hele prettige ervaringen gehad.”

“Ik had een hele goede persoonlijke band met hem", vervolgt Seuntjens. "Hij roept je binnen op kantoor, ook als het iets minder gaat. Bij VVV hebben we in de Keuken Kampioen Divisie heel aanvallend gespeeld. We maakten de meeste doelpunten in de competitie en braken records."

De aanvaller benadrukt dat het voor de selectie van VVV destijds ook duidelijk was welke spelers op bepaalde momenten moesten doordekken. "Als het iets minder ging, dan zakten we in. In de Eredivisie zakten we met VVV vrijwel altijd in, want als we hoog druk zouden zetten, dan waren we waarschijnlijk gedegradeerd.”

Seuntjens vindt ook dat Steijn heel goed kan werken met het spelersmateriaal dat hij tot zijn beschikking heeft. "Dat was in mijn tijd bij VVV zo. Bij Ajax is het anders verlopen dan je vooraf denkt. Misschien dat daar iets van mismanagement heeft plaatsgevonden.”

Steijn werd halverwege oktober wegens teleurstellende resultaten door Ajax op straat gezet. De Amsterdammers stonden op dat moment zeventiende. Onder interim-trainer John van 't Schip werd vervolgens de weg omhoog ingezet. Ajax bezet momenteel de vijfde plaats en gaat zondagmiddag om 14:30 uur op bezoek bij Go Ahead Eagles.

