Steun voor Kenneth Taylor: ‘Bijna een heksenjacht van het publiek van Ajax’

Marciano Vink vindt het zeer kwalijk dat Kenneth Taylor zondagmiddag andermaal is uitgefloten door het publiek van Ajax. De analist van ESPN neemt het woord 'heksenjacht' in de mond en vraagt zich af wat de supporters ermee willen bereiken.

Taylor werd tegen NEC (2-2) na 65 minuten gewisseld voor Ar'Jany Martha. Het publiek reageerde met een fluitconcert. Vink hekelt het gedrag van de fans.

"Het publiek mag vinden wat ze wil vinden", zegt de oud-middenvelder in Dit was het Weekend. "Als zij een speler niet goed genoeg vinden mag dat. Dat persoonlijk uitfluiten, het is echt van deze tijd. Daley Blind is eigenlijk de laatste die ermee te maken heeft gehad. Die heeft zich ook geuit over wat dat op menselijk vlak met hem deed. Je gunt het niemand."

Vink ziet een verschil met zijn eigen tijd als speler. "Wij werden als groep uitgefloten. Bij ons begonnen ze al na vijf minuten met slow handclap, om duidelijk te maken dat ze niet werden geëntertaind. Kritiek is van alle tijd, maar als je het zo massaal op de man gaat spelen..."

"Of je nu speler van Ajax, Feyenoord of PSV bent, je hoopt dat je support krijgt. Presteer je niet, dan mag men best kritisch zijn. Dan is de trainer er voor om tegen een speler te zeggen: 'Kom maar even zitten.' Maar dit is gewoon bijna een heksenjacht."

Taylor gaat er in ieder geval niet beter van voetballen, weet Vink. "Je hebt er als Ajax-supporter toch meer aan om die jongen te helpen en te proberen hem naar een hoger niveau te krijgen."

"Als ik Taylor was, zou ik me niet heel prettig voelen voor de volgende wedstrijd die ik in de Johan Cruijff ArenA moet spelen."

