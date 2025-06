Sterspeler van PSV maakt binnen 14 dagen bekend of hij in Eindhoven blijft

PSV wacht nog altijd op de handtekeningen van Luuk de Jong (34) en Ivan Perisic (36). Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verwacht snel witte rook over het ervaren duo.

Volgens Elfrink moet het gek lopen wil Perisic niet bij PSV blijven. De Kroaat heeft Olympique Marseille afgezegd, maar technisch directeur Earnest Stewart moet niet te vroeg juichen.

“Perisic staat namelijk nog wel open voor een stap naar een absolute topclub in Europa. FC Barcelona of Real Madrid bijvoorbeeld, maar het is de vraag of zij op dit moment op hem zitten te wachten. Komt de droomaanbieding niet, dan blijft hij normaal gezien gewoon bij PSV”, aldus Elfrink.

Perisic speelt komende week interlands met Kroatië. Elfrink verwacht dat de routinier daarna een beslissing neemt over zijn toekomst.

Luuk de Jong

Elfrink weet dat ook De Jong snel duidelijkheid gaat geven. “De verwachting is dat hij binnen veertien dagen bekendmaakt of hij zijn lopende PSV-contract met een seizoen verlengt of elders zijn heil wil zoeken.”

Mocht De Jong vertrekken, wil PSV snel een extra spits aan de selectie toevoegen. Zeker omdat Ricardo Pepi net terugkeert van een zware blessure.

De Jong eindigde het afgelopen seizoen op 47 wedstrijden, 18 doelpunten en 13 assists. Perisic was in 35 duels goed voor 16 doelpunten en 11 assists.