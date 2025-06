Sterspeler van Inter kan 80 miljoen euro verdienen in 4 seizoenen bij Al-Nassr

Ook Alessandro Bastoni moet de verdediging van Al-Nassr versterken, zo meldt Sky Sports. De Saudische topclub wil de 26-jarige verdediger van Inter een netto jaarsalaris van 20 miljoen euro aanbieden.

Het is al even bekend dat Feyenoord en Al-Nassr concrete gesprekken voeren over Dávid Hancko. Naast de Slowaak wil de club van Cristiano Ronaldo nu ook een linkspoot oppikken bij Inter.

De naam van Bastoni staat bovenaan de lijst in Riyadh. Samen met Hancko moet hij de defensie van meer kwaliteit voorzien.

Al-Nassr overweegt Bastoni een langdurig contract aan te bieden, waarmee hij zich in vier seizoenen kan verzekeren van 80 miljoen euro.

Inter wil niet zomaar meewerken aan een vertrek van Bastoni. De 35-voudig international ligt nog tot medio 2028 vast in Milaan.

Om die reden bedraagt de vraagprijs van Inter minstens 100 miljoen euro. Transfermarkt taxeert Bastoni op 80 miljoen euro.

Al-Nassr hoopt binnenkort wereldkundig te maken dat Cristiano Ronaldo langer blijft. De Portugees kan zijn contract met twee seizoenen verlengen.