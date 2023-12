Sterspeler van Bodø/Glimt verschijnt in shirt van Ajax: beelden gaan wéér viraal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social zijn er beelden te zien van Bodø/Glimt-aanvaller Amahl Pellegrino die zijn Speler van het Jaar-award krijgt uitgereikt terwijl hij een Ajax-shirt draagt.

Maandagmiddag werd bekend dat Ajax het na de winterstop in de tussenronde van de Conference League zal moeten opnemen tegen Bodø/Glimt. Direct na de loting werden er beelden gedeeld van een fragment van het Noorse TV 2 Sport, dat begin december aan Pellegrino de prijs voor Speler van het Jaar in de Eliteserien uitdeelde. De 33-jarige vleugelspits droeg opvallenderwijs een Ajax-shirt op het moment dat hij de award uitgereikt kreeg. Pellegrino is een van de gevaarlijkste spelers aan de kant van Bodø/Glimt: afgelopen seizoen scoorde hij 24 keer in 29 competitiewedstrijden en verzorgde hij 14 assists.

