'Ster is doodongelukkig bij Saudi's en wil 800.000 euro per week opofferen'

Jordan Henderson heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Premier League, weet de Daily Mail. De 33-jarige middenvelder zou doodongelukkig zijn in Saudi-Arabië en al na een halfjaar weer terug willen naar zijn geboorteland. Zelfs als dat hem zijn vorstelijke salaris en een gigantische belastingverplichting kost.

Henderson kwam afgelopen zomer op voorspraak van Steven Gerrard naar Saudi-Arabië. De 43-jarige manager, die Henderson nog kent van zijn tijd bij Liverpool, had toen net het roer overgenomen bij Al-Ettifaq.

Henderson moest net als Georginio Wijnaldum een van de sterren worden van een elftal dat een gooi moest doen naar de titel. Een half seizoen later is die ver uit zicht.

Al-Ettifaq staat namelijk achtste in de Saudi Pro League, ondanks de aanwezigheid van onder meer Moussa Dembélé, Demarai Gravy en dus Wijnaldum en Henderson. Daarom is de positie van Gerrard gaan wankelen.

Dat is één van de redenen dat ook Henderson zijn opties overweegt. Ook zijn het Midden-Oosterse klimaat en de kritiek van de LHBTI+-gemeenschap een doorn in het oog voor de 81-voudig international van the Three Lions.

Een terugkeer naar Engeland heeft echter vooral financieel nogal wat voeten in de aarde. Dat komt niet alleen door Hendersons salaris – een slordige 800.000 euro per week – maar ook door zijn belastingverplichtingen.

Als hij al na zes maanden besluit te vertrekken, is de captain van Al-Ettifaq het land Saudi-Arabië namelijk zo'n acht miljoen euro belasting schuldig. Pas als Henderson twee jaar van zijn contract uitdient, wordt die belastingplicht kwijtgescholden.

Henderson speelde tot nu toe negentien officiële wedstrijden in dienst van Al-Ettifaq. Daarin scoorde de middenvelder nog niet, maar gaf hij al wel vijf assists. Wijnaldum kan wat dat betreft iets betere cijfers overleggen. De Nederlander, net als Henderson sinds afgelopen zomer speler van Al-Ettifaq, was goed voor zes doelpunten en drie assists in zestien officiële wedstrijden.

