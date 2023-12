Sterren van PSV en Ajax ontbreken in top 10 transferwaardes, Feyenoorder op 1

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van Eredivisie-spelers bijgewerkt. Uit de nieuwe transferwaarden valt af te lezen dat Santiago Gimenez, voor het eerst sinds Donny van de Beek in zijn tijd bij Ajax, een valuatie van 50 miljoen heeft aangetikt. Verder is te zien dat Johan Bakayoko de grootste stijger is, terwijl ook opvalt dat slechts één Ajax-speler tot de toptien van de Eredivisie is gerekend. Brian Brobbey en Noa Lang zijn opvallende afwezigen in de lijst.

Belangrijk om te melden is dat Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen gebruikers en market value admins van de site.

De marktwaarde van veel Eredivisie-spelers is omhooggeschoten, blijkt uit de herziene cijfers van Transfermarkt. De prijs van Gimenez is bijvoorbeeld met tien miljoen gestegen, dus naar 50 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De vorige speler die een dermate hoge transfersom aantikte was Van De Beek. Uiteindelijk vertrok de ex-Ajacied voor 39 miljoen naar Manchester United. Nu heeft de Nederlander nog een transferwaarde van tien miljoen euro, volgens de site.

Bakayoko is de grootste stijger in het lijstje. Hij krikte zijn transferwaarde op met vijftien miljoen euro. Zodoende is de jonge Belg inmiddels 40 miljoen euro waard, beredeneert het platform.

In een toptien-lijst die gedomineerd wordt door veelal Feyenoorders (vijf) en PSV'ers (drie), is er ook ruimte voor één AZ-speler en één Ajacied. Vangelis Pavlidis vertegenwoordigt met een marktwaarde van 25 miljoen de Alkmaarders.

De enige Ajacied op de lijst is Jorrel Hato. De zeventienjarige centrumverdediger kroonde zich donderdag tegen AEK (3-1 winst) tot jongste Europese aanvoerder van Ajax ooit en zag zijn stormachtige ontwikkeling beloond worden met een valuatie van 22 miljoen.

Enkele opvallende namen ontbreken in de door Transfermarkt opgestelde lijst. Zo maakt Brobbey de laatste weken furore namens Ajax, maar stokt zijn transferwaarde bij 15 miljoen euro, evenveel als bij de vorige meting. Daarmee staat hij onder meer achter Josip Sutalo, die na een daling van twee miljoen zijn nieuwe transferwaarde op zestien miljoen euro uit ziet komen.

Bij PSV is Lang een opvallende afwezige. De aanvaller sukkelt al enige tijd met blessures en staat met een transferwaarde van twintig miljoen dicht in de buurt van de toptien. Ismael Saibari (nu 10M), Jordan Teze (nu 14M) en Sergiño Dest (nu 15M) stijgen door de indrukwekkende seizoenstart van de Eindhovenaren allen met vijf miljoen euro, maar blijven buiten de toptien.

De volledige toptien

1. Santiago Gimenez 50M (+10M)

2. Johan Bakayoko 40M (+15M)

3. Lutsharel Geertruida 35M (onveranderd)

4. Dávid Hancko 35M (+5M)

5. Vangelis Pavlidis 25M (+5M)

6. Joey Veerman 24M (+4M)

7. Quilindschy Hartman 23M (+3M)

8. Jorrel Hato 22M (+12M)

9. Quinten Timber 22M (+10M)

10. Jerdy Schouten 22M (+6M)





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties