Sterkhouder maakt een einde aan alle transfergeruchten: ‘Ik speel volgend seizoen gewoon bij Ajax’

Jorrel Hato houdt zich niet bezig met een eventuele zomerse transfer, zo laat hij weten in gesprek met Ajax Life. De pas 18-jarige verdediger maakt ondanks het teleurstellende seizoen van Ajax een sterke ontwikkeling door en kan daarom rekenen op interesse van diverse Europese topclubs.

Het was een turbulent seizoen voor Ajax, maar rondom de persoon Hato kwam er in maart wat rust. De 18-jarige linkspoot zette zijn handtekening onder een contract dat doorloopt tot de zomer van 2028. Dat betekent natuurlijk niet dat een transfer daarmee meteen onmogelijk is.

Diverse clubs uit de Europese topcompetities volgen Hato namelijk. Onder andere Arsenal en Manchester United zouden interesse hebben in de jonge verdediger. Voor die clubs heeft Hato een duidelijke boodschap. “Nee, ik speel volgend seizoen gewoon bij Ajax.”

“Ik ben hier nog niet uitgeleerd”, vervolgt Hato, die inmiddels al 61 officiële wedstrijden heeft gespeeld voor de hoofdmacht van Ajax. “En ik wil prijzen winnen met Ajax. Dat was mijn droom toen ik hiernaartoe kwam.”

Hato vindt dat het tijd wordt voor rust binnen de club en hoopt dat de nieuwe trainer Francesco Farioli daar een grote rol in kan spelen. Het wordt voor Hato alweer de vijfde trainer na Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn en John van ‘t Schip.

“Heel bizar eigenlijk, zoveel trainers in anderhalf jaar. Het is wat het is. Het wordt tijd dat de rust terugkeert.”

Deze week kwam er persoonlijk goed nieuws voor Hato, daar hij op de shortlist van honderd kanshebbers staat om de Golden Boy-award te winnen. Ook teamgenoten Kristian Hlynsson en Carlos Forbs zijn genomineerd.

