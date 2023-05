Sterkhouder Feyenoord ziet kampioenswedstrijd aan zijn neus voorbij gaan

Woensdag, 10 mei 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:05

Gernot Trauner is er zondag niet bij wanneer Feyenoord de potentiële kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles speelt, zo melden de Rotterdammers via de eigen clubkanalen. De Oostenrijker is door een knieblessure naar verwachting de komende weken niet inzetbaar voor Feyenoord. Trauner, die ook al de laatste twee competitiewedstrijden tegen FC Utrecht (ziek) en Excelsior aan zich voorbij moest laten gaan, speelde dit seizoen tot nu toe 31 officiële wedstrijden voor Feyenoord.

Arne Slot sprak afgelopen weekend voor het duel met Excelsior nog de hoop uit dat Trainer deze week weer de groepstraining kon hervatten. Nu blijkt echter dat de verdediger door een knieblessure de komende weken uit de roulatie is. Trauner mist naast de eventuele kampioenswedstrijd tegen Go Ahead ook de resterende Eredivisie-duels met FC Emmen (21 mei) en Vitesse (28 mei).

Trauner miste dit seizoen al twaalf wedstrijden bij Feyenoord. De tienvoudig international van Oostenrijk was ziek toen de Rotterdammers op 23 april afrekenden met FC Utrecht (3-1 winst) en ontbrak tegen Excelsior (0-2 winst) dus al wegens de knieblessure. Tussen december en februari moest Trauner al tien wedstrijden missen vanwege een ernstige kniekwetsuur. Feyenoord twijfelt overigens niet aan de ervaren mandekker, want zijn contract werd eind maart nog verlengd tot medio 2026.

Dat Trauner uitgerekend de kampioenswedstrijd van Feyenoord aan zich voorbij moet laten gaan is extra zuur, daar hij zich op 31-jarige leeftijd op mag maken voor zijn eerste prijs in zijn spelerscarrière. Trauner maakte in de zomer van 2021 de overstap naar Feyenoord en heeft in Rotterdam-Zuid inmiddels een cultstatus verworven. “Mensen willen graag met me in contact komen”, zei hij onlangs tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik ben vrijwel altijd open om de fans iets terug te geven. Dat vind ik belangrijk. Ik vind het mooi dat ze waarderen wat ik doe. Ik hoor het weleens van buitenaf, maar ik zou zelf niet zeggen dat ik een cultfiguur ben.”