Sterkhouder AZ legt contractvoorstel naast zich neer en lijkt te vertrekken

Het heeft er alle schijn van dat Mathew Ryan AZ deze zomer achter zich laat. Volgens AZAlerts, clubwatcher van de Alkmaarders, heeft de Australische doelman een contractvoorstel naast zich neergelegd. Ryan beschikte over een aflopende verbintenis en aast op een transfer. Zijn opvolger staat achter de coulissen al klaar.

Ryan keept pas anderhalf jaar in Alkmaarse dienst, nadat hij in januari 2023 de grabbelende Hobie Verhulst kwam vervangen. Sindsdien zorgt de 32-jarige sluitpost voor rust en stabiliteit in het elftal.

In zijn 64 officiële optredens behaalde hij vijfentwintig maal een clean sheet, waarvan twintig in Eredivisie-verband. Hij zag er geen heil in daar nog een aantal aan toe te voegen.

Op de laatste speeldag werd namelijk bekend dat AZ Ryan een aanbieding had gedaan. De 93-voudig international kon voor één jaar bijtekenen in het AFAS Stadion, maar is op zoek naar een nieuw avontuur.

En avonturen heeft Ryan al flink verzameld: zijn loopbaan leidde hem al langs onder meer Club Brugge, Valencia, Brighton & Hove Albion en Arsenal. Ryans volgende bestemming blijft nog in het ongewisse.

De toekomst van het Alkmaarse doel daarentegen niet. Met Rome-Jayden Owusu-Oduro had AZ al een groot talent achter de schermen klaarstaan.

De negentienjarige doelman mocht vorig seizoen al zevenmaal opdraven, en liet in die wedstrijden een prima indruk achter. De Nederlands jeugdinternational lijkt dan ook het vertrouwen te krijgen komende jaargang.

Ryan kan in elk geval terugkijken op een mooie periode in Alkmaar. Met de Australiër onder de lat behaalde AZ onder meer de halve finale van de Conference League. Ryan lijkt overigens niet de enige basisspeler die staat voor een vertrek. Met name topschutter Vangelis Pavlidis ligt goed in de markt, terwijl Dani de Wit net als Ryan beschikt over een aflopend contract.

