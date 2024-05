Stéphanie Frappart wordt aangevallen na finale: politie moet redding brengen

Scheidsrechter Stéphanie Frappart heeft de Griekse bekerfinale onder politiebegeleiding moeten verlaten. Zaterdagavond veroverde Panathinaikos ten koste van Aris de beker (1-0) dankzij een doelpunt in de 97ste minuut van Georgios Vagiannidis, en dat leidde tot veel agressie bij de verliezers.

De eindstrijd in het Griekse bekertoernooi was erg grimmig en in de tweede helft deelde Frappart liefst drie rode kaarten uit. Bij Panathinaikos moest Giannis Kotsiras het veld met rood verlaten, terwijl Aris-middenvelder Jean Jules en Vladimir Darida vroegtijdig moesten douchen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Lang zag het ernaar uit dat een verlenging of strafschoppen de doorslag moest gaan geven, maar in de 97ste minuut sloeg Vagiannidis plotseling toch nog toe.

Na een aanval over de linkerflank wist Juankar de invaller te bereiken. De volledige Aris-defensie tastte mis, waardoor Vagiannidis van dichtbij hard de 1-0 binnen kon schieten.

Vrijwel direct na het doelpunt klonk het eindsignaal. De spelers en staf van Aris stormden het veld op om hun woede te uiten richting Frappart, mogelijk vanwege de twee rode kaarten.

Vervolgens moest de Griekse politie het veld betreden om de woedende spelers weg te halen bij Frappart, die daarna omringd door diverse politiemannen naar de catacomben werd begeleid.

Het was een triest einde van wat een bijzondere avond had moeten worden. Op 21 mei maakte de Griekse bond bekend dat Frappart de wedstrijd zou gaan fluiten. Het was voor het eerst dat een vrouw een wedstrijd in de Griekse beker floot. Het duel werd al zonder toeschouwers gespeeld om problemen te voorkomen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties