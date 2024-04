Stengs maakt basisrentree bij Feyenoord; Slot wijst vervanger Hartman aan

Niet Bart Nieuwkoop, maar Marcos López is tegen FC Volendam de vervanger van Quilindschy Hartman. Verder maakt ook Calvin Stengs zijn basisrentree bij de Feyenoorders, wat ten koste gaat van Ramiz Zerrouki. Verder zijn er geen wijzigingen waar te nemen in de opstelling van Feyenoord, dat vanaf 18:45 uur een volgende stap kan zetten richting Champions League-voetbal. De wedstrijd is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. Justin Bijlow is inmiddels in de laatste fase van zijn herstel beland en dus staat Slot binnenkort voor een lastige keuze. Door de blessure van Hartman leek Slot net als tegen FC Utrecht te gaan schuiven in de opstelling, maar dat blijkt toch niet het geval. Lutsharel Geertruida (rechts) en López (links) zijn de backs, terwijl Thomas Beelen en Dávid Hancko het centrum vormen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op het middenveld kiest Slot ervoor om Calvin Stengs te laten starten in Volendam. De linkspoot maakte vorig weekend tegen FC Utrecht zijn rentree als invaller en maakt nu dus zijn basisrentree. Nummer 10 Stengs wordt in zijn rug gesteund door Quinten Timber en Mats Wieffer. Voorin wijzigt Slot niets: Santiago Gimenez wordt op de flanken gesteund door Yankuba Minteh (rechts) en Igor Paixão (links).

Voor hekkensluiter FC Volendam is het vijf voor twaalf. Het Andere Oranje heeft dringend zeges nodig om degradatie af te wenden en staat tegen Feyenoord op voorhand voor een schier onmogelijke opgave. Volendam won sinds 16 december geen wedstrijd meer en sprokkelde sindsdien vier punten. Eén van die punten werd afgelopen weekend behaald, toen Robert Mühren in minuut 93 de 1-1 binnenschoot tegen Almere City.

"Natuurlijk moeten we wedstrijden gaan winnen, dat weet iedereen", blikte trainer Regillio Simons vooruit tegenover het Noordhollands Dagblad. "Of dat tegen Feyenoord een reële optie is? Nee. Die druk moet je de spelers niet meegeven. Ik probeer de druk er juist vanaf te houden. Want de kans op winnen is het grootst als de druk minder is." De laatste thuiswedstrijd die FC Volendam won, was op 29 oktober. "Er zit iets in de thuiswedstrijden waardoor er een bepaalde druk op ligt", verklaart Simons die weinig vleiende statistiek. "De jongens willen heel graag, misschien willen ze wel te graag."

Feyenoord zag FC Twente woensdag punten verspelen tegen sc Heerenveen (3-3), waardoor de Rotterdammers het gat met de Tukkers kunnen vergroten naar elf punten. Ook bij een minder resultaat is plek twee, met het bijbehorende Champions League-ticket, zo goed als zeker. Een nieuw sportief hoogtepunt voor de Rotterdammers, die de laatste jaren al flink aan de weg timmeren in Europa.

Slot focust zich vooral op het heden en wil eerst zien te winnen in Volendam. "In de situatie waarin Volendam zit, is elk punt er één. Ook voor het vertrouwen van het team", deelde Slot op de website van Feyenoord. De Rotterdammers zijn in ieder geval wel gewaarschuwd. In de eerdere onderlinge confrontatie dit seizoen sleepte Feyenoord de overwinning pas in blessuretijd naar zich toe (3-1). "Die wedstrijd heeft aangetoond dat wij ons tegen geen enkele tegenstander minder scherpte kunnen permitteren", aldus Slot.

Opstelling FC Volendam:

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, López; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.

Bekijk FC Volendam - Feyenoord live op ESPN via Ziggo!

FC Volendam - Feyenoord: Winst FC Volendam Gelijkspel Winst Feyenoord Stem FC Volendam - Feyenoord: Winst FC Volendam 29% Gelijkspel 19% Winst Feyenoord 52% Totaal aantal stemmen: 48 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties