Stem op de Gouden Schilden 2023/24 en win een geheel verzorgde trip naar Wembley

Het seizoen 2023/24 loopt in de meeste competities op zijn eind, zo ook in de Keuken Kampioen Divisie. Ieder jaar worden aan het eind van de jaargang vier Gouden Schilden uitgereikt, het stemmen op de beste speler, beste talent, beste keeper en beste trainer kan vanaf nu gedaan worden. Om bij de genomineerde spelers of trainers te horen, moet deze persoon een Bronzen Schild hebben gewonnen in een van de vier periodes.

Beste Speler

De vier spelers die kans maken om de Gouden Schild in de categorie ‘Beste Speler’ zijn Walid Ould-Chikh van Roda JC, Martijn Kaars van Helmond Sport, Henk Veerman van ADO Den Haag en Romano Postema van FC Groningen , de respectievelijke winnaars van de Bronzen Schilden in de eerste, tweede, derde en vierde periode.

Ould-Chikh, spelmaker van de Limburgers, stond tot aan dit seizoen niet bekend om zijn doelpuntenmoyenne, maar daar is in deze jaargang verandering in gekomen. De 24-jarige rechtspoot scoorde dit seizoen al twaalf doelpunten en leverde zeven assists af, mede daardoor staat Roda op de felbegeerde tweede plaats, die recht geeft op directe promotie naar de Eredivisie.

Kaars en Veerman zijn de gedeelde topscorers van de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammer in Helmondse dienst en de boomlange spits van de Hagenezen hebben dit seizoen beiden de nodige verdedigingen aan banden gelegd. Het tweetal noteerde beide al 21 treffers en wonnen in respectievelijk de tweede en derde periode de award van ‘Beste Speler’.

Postema is de meest recente winnaar van de categorie. De aanvaller van Groningen staat symbool voor de opmars die de Trots van het Noorden vanaf de tweede seizoenshelft heeft ingezet. In de eerste seizoenshelft kon de 22-jarige aanvaller mondjesmaat imponeren, maar in de tweede seizoenshelft staat er geen maat op Postema. Hij scoorde in korte tijd twee hattricks tegen MVV Maastricht en De Graafschap en heeft inmiddels achttien treffers op zijn naam staan.

Beste Keeper

Koen Bucker (Roda), Joshua Smits ( Willem II ), Hidde Jurjus (Groningen) en Luca Plogmann (FC Dordrecht) zijn de kwartet doelmannen die in 2023/24 de prijs van Beste Keeper in de wacht hebben gesleept. Eerstgenoemde kwam dit seizoen zeventien keer in actie voor de Limburgers en hield daarin zes keer zijn doel schoon. In de eerste periode stond de defensie van Roda als een muur en Bucker hield in de eerste zeven wedstrijden vier keer de nul.

Smits, doelman van koploper Willem II, en Plogmann, sluitpost van stuntploeg Dordrecht, delen de gedeelde tweede plaats op de ranglijst met meeste clean sheets. De doelmannen tonen dat een goede defensie de sleutel tot succes is en hebben beiden elf keer het doel schoon gehouden.

Het tweetal staat op de ranglijst echter achter Jurjus, die in de derde periode verkozen werd tot de beste doelman. 26 keer kwam de Lichtenvoordenaar uit voor de Trots van het Noorden en in bijna de helft van die optredens wist hij de nul te houden (twaalf).

Beste Talent

Basar Önal (De Graafschap), Ringo Meerveld (Willem II), Shiloh ‘t Zand (Dordrecht) en Levi Smans (VVV-Venlo) zijn dit seizoen verkozen tot de beste talenten van de vier respectievelijke periodes. De Turkse jeugdinternational vanis nog altijd maar negentien jaar, maar neemt zijn elftal met enige regelmaat bij de hand met flitsende acties aan de zijlijn. Met acht goals en zes assists in dertig wedstrijden kan Önal daarnaast goede cijfers overleggen. In de winter lonkte al een overstap naar de Turkse topclub Galatasaray, dat kwam er toen niet van, maar vermoedelijk staan de teams komende zomer in de rij voor de deur van de Vijverberg.

Meerveld is de frivole middenvelder van de koploper. De 21-jarige rechtspoot wordt door zijn speelstijl af en toe vergeleken met voormalig Willem II’er Frenkie de Jong. Eerstgenoemde staat wat aanvallender en kan dit seizoen exact dezelfde cijfers overleggen als Önal. ‘T Zand is één van de veelbelovende Feyenoord-huurlingen die dit seizoen van Dordrecht een stuntploeg hebben gemaakt. Mede dankzij alleskunner ‘t Zand staat Dordrecht op de knappe vierde plaats in de competitie. De controlerende middenvelder is een kei in het verdedigende werk, maar draagt ook in aanvallend opzicht zijn steentje bij, daar hij al tien keer scoorde.

Smans, de meest recente winnaar van de categorie, is dit seizoen het lichtpuntje in een voor VVV teleurstellende jaargang. De Limburgers weten twee wedstrijden voor het einde dat deelname aan de nacompetitie vrijwel zeker niet bereikt gaat worden, daar het de dertiende plaats bezet en vijf punten minder heeft dan nummer negen FC Emmen. Aan Smans heeft het niet gelegen, de middenvelder was dit seizoen met negen goals en zes assists van grote waarde en heeft door zijn spel de interesse gewekt van Eredivisionist sc Heerenveen.

Beste Trainers

De vier uitverkoren trainers die dit seizoen allen een Bronzen Schild wisten te winnen zijn Bas Sibum (Roda), Peter Maes (Willem II), Dick Lukkien (Groningen) en Michele Santoni (Dordrecht). De oefenmeesters hebben hun manschappen naar een plek in de top vier geloodst en met name Sibum, die aan zijn eerste grote klus in het Nederlandse voetbal begon, en Santoni hebben de nodige complimenten ontvangen voor hun prestaties.

Lukkien begon met Groningen moeizaam aan het seizoen en de achterban twijfelde zelfs aan de kwaliteiten van de hoofdcoach, maar na een puike tweede seizoenshelft is de stemming jegens de keuzeheer 180 graden gekeerd. Maes heeft van Willem II een stabiele ploeg gesmeed en de kans is groot dat de Tilburgers spoedig promoveren en mogelijk het kampioenschap aan de palmares toevoegen.

